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В Ржеве к Дню Победы откроют первое в России хранилище для останков воинов

Общество
Распоряжение о выделении средств подписал губернатор Игорь Руденя
Участники Международной военно-исторической поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт»
Иллюстрация: Пресс-служба РВИО
Участники Международной военно-исторической поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт»

Ржев, Тверская область, 19 апреля 2017, 21:05 — REGNUM  

Городу Ржеву выделена субсидия из областного бюджета в размере 2,7 млн рублей на приобретение модульных конструкций под хранилище останков воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области, такое решение принято сегодня, 18 апреля, на заседании регионального правительства, которое провел губернатор Игорь Руденя.

Первое в России хранилище для останков погибших воинов строится по поручению главы региона. Сюда будут передаваться останки солдат, найденных в ходе международной военно-исторической экспедиции «Ржев. Калининский фронт», которая пройдет с 25 апреля по 7 мая под деревней Кокошкино Ржевского района.

«Хранилище будет введено уже в эту сессию экспедиции «Ржев. Калининский фронт». Планируется, что лагерь посетят наши федеральные коллеги из администрации президента РФ, министерств обороны и культуры России», — сообщил Игорь Руденя.

Специализированное сооружение необходимо для ведения системной профессиональной поисковой деятельности, убежден губернатор. Останки и личные вещи советских солдат и офицеров будут храниться здесь до принятия решения об их захоронении или передаче родственникам.

Объект будет расположен на территории городского центра патриотического воспитания молодежи в Ржеве. Общая площадь хранилища, состоящего из 12 модульных блоков, составит 150 кв. м. Это разборная конструкция, которую можно перевезти и смонтировать на предполагаемой площадке в течение пяти дней.

Для хранения контейнеров с останками предусмотрены металлические стеллажи с закрытыми ящиками — всего 141 ячейка. Блоки будут оснащены световыми приборами. Снаружи хранилища предусмотрены камеры видеонаблюдения.

На заседании правительства обсуждалась возможность установки в будущем таких сооружений в других районах области, где проводятся Вахты памяти. В Законодательном собрании подготовлены предложения по привлечению федеральных средств на реализацию этого проекта.

«Это цивилизованная форма работы. Нашим опытом смогут воспользоваться и в соседних регионах», — отметил Игорь Руденя.

Справка ИА REGNUM : Ежегодно в Тверской области поисковые работы ведут более 50 отрядов. За 27 лет представителями поискового движения региона было торжественно захоронено свыше 43 тысяч останков солдат, установлено более 4 тысяч имен без вести пропавших защитников Отечества.

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День Победы
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