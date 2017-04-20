Задержан старший брат предполагаемого организатора теракта в Петербурге

Москва, , 20:05 — REGNUM

Задержан старший брат подозреваемого в организации теракта в метро Санкт-Петербурга Аброра Азимова, сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

В посёлке Московский ТиНАО российской столицы задержан старший брат Аброра Азимова — Азимов Акрам 1988 года рождения.

Напомним, 17 апреля в Одинцовском районе Московской области сотрудники ФСБ задержали Аброра Азимова. Оперативники вышли на него в ходе изучения телефонных звонков террориста-смертника Акбаржона Джалилова, который позвонил Азимову за минуту до взрыва в вагоне поезда метро Санкт-Петербурга, жертвами которого в итоге стали 15 человек.

В ходе допросов Аброр Азимов заявил, что не понимал, «для каких целей его используют», подтвердив факты контактов с вербовщиками террористов.

Ранее сообщалось, что семья Аброра Азимова покинула Россию за несколько месяцев до трагических событий в Санкт-Петербурге.

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