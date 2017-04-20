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Госдума вводит наказание за склонение к суициду и смертельные киберсекты

Общество
Предусматривается повышенная ответственность, если преступление совершено в отношении несовершеннолетних и при помощи интернета

Москва, 19 апреля 2017, 18:55 — REGNUM  Пакет законопроектов, предусматривающих до шести лет лишения свободы за склонение к самоубийству, в том числе подростков, Госдума приняла в первом чтении. Также вводится наказание за создание «групп смерти» в соцсетях. Россия восполняет пробел — в странах Европы уже есть наказание за подобные преступления.

Опаснее Чикатило

Организаторы «групп смерти» в интернете опаснее серийных маньяков, вроде Андрея Чикатило, заявила автор законопроекта вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»). «Чикатило и не снилась такая возможность беспрепятственного совершения преступлений — высокая анонимность, делай что хочешь», — говорит депутат.

Преступления, совершаемые в интернете, трудно расследовать, поэтому правоохранителям необходимы новые инструменты. С принятием закона Роскомнадзор до принятия решения о блокировке сайта будет оповещать МВД, что даст возможность незамедлительно начать следственные действия, отметила Яровая.

«Закон защищает любого гражданина, если преступление в отношении ребенка — предусматривается повышенная ответственность, если с использованием интернета — повышенная ответственность», — заявила она.

Блокировка опасного контента

Глава комитета Госдумы по вопросам женщин Тамара Плетнева (КПРФ) напомнила, что Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012—2017 годы, подписанная президентом РФ 1 июня 2012 года, уже «указывала на сложную ситуацию среди молодых людей в возрасте от 9 до 18 лет». Но в стратегии, как отметила депутат, среди направлений работы органов федеральной исполнительной власти нет вопросов совершенствования профилактики подросткового суицида. «Обсуждаемый закон направлен на защиту детей. Идет массированное наступление на Россию. Нужна блокировка преступного контента, необходимо искать у оператора конкретное лицо и привлекать к ответственности. Запрещенная информация должна быть уголовно наказуема», — заявила Плетнева.

Количество самоубийств несовершеннолетних в Российской Федерации не снижается, а механизмы, методы, к которым прибегают преступники, становятся все более и более изощренными, отмечает депутат Госдумы Ольга Баталина («Единая Россия»). «Интернет, по сути, предоставляет сегодня неограниченные возможности для влияния на неокрепшую подростковую психику, для манипулирования детским сознанием. Такие действия должны жестко пресекаться. Это не игра, это преступление, которое ведет к гибели конкретного ребенка, а значит, оно должно быть наказуемо», — заявила парламентарий.

Ответственность родителей

Депутат Госдумы Виталий Милонов («Единая Россия») призвал ввести наказание за хранение суицидальной информации на компьютерах подозреваемых. Кроме того, по мнению Милонова, родители должны нести ответственность за то, что дети пользуются интернетом. «Есть места, где детям не положено быть. Ночью у Ленинградского вокзала Москвы детям опасно находится, опасно находится в атмосфере цинизма и раскрепощенности социальных сетей… Соцсеть является транспортом, соединяющим нас с адом, который несет смерть, а не жизнь», — сказал парламентарий в ходе дискуссии.

Доведение до самоубийства

Так, согласно законопроекту, склонение к совершению самоубийства путем уговоров, предложений, подкупа, обмана или иным способом при отсутствии признаков доведения до самоубийства предлагается наказывать ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Согласно законопроекту, влекут наказание склонение к совершению самоубийства путем уговоров, предложений, подкупа, обмана или иным способом при отсутствии признаков доведения до самоубийства, а также содействие совершению самоубийства советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения самоубийства либо устранением препятствий к его совершению, а также обещанием скрыть средства или орудия совершения самоубийства. Такие деяния планируется карать ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до четырех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до четырех лет или без такового.

При этом предлагается дополнить статью 110 УК «Доведение до самоубийства» частью второй, согласно которой устанавливается повышенная уголовная ответственность за квалифицированные формы доведения до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего, если они совершаются в отношении несовершеннолетнего, беременной женщины, беспомощного лица, в отношении двух и более лиц либо носят организованный, групповой или публичный характер.

Для организаторов смертельных игр

Устанавливается самостоятельная уголовная ответственность за организацию деятельности, сопряженной с побуждением граждан к совершению самоубийства путем распространения информации о способах совершения самоубийства, а также призывов к совершению самоубийства.

В частности речь идет об ответственности для администраторов так называемых «групп смерти» и организаторов любых неформальных сообществ, деятельность которых сопряжена с побуждением, прежде всего детей, к совершению самоубийства. Максимальным наказанием для создателей «групп смерти», согласно поправкам, станет лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума обсудит наказание за склонение к суициду и «группы смерти»

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