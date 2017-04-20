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Житель Северного Кавказа осужден за финансирование ИГИЛ*

Общество
* — организация, деятельность которой запрещена в РФ
Терроризм
Иллюстрация: Commons.wikimedia.org
Терроризм

Ставрополь, 19 апреля 2017, 19:00 — REGNUM  Житель Дагестана осужден за финансирование международной террористической организации «Исламское государство Ирака и Леванта» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Приговор Ренату Абдурахманову вынесен 19 апреля Северо-Кавказским окружным военным судом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении Федеральной службы безопасности РФ по Ставропольскому краю.

Следствием выяснилось, что Абдурахманов перечислил 90 тысяч рублей на расчетный счет в Ставропольском крае, подконтрольный ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). При этом он финансировал террористическую деятельность организации умышленно, осознавая преступный характер своих действий.

Кроме этого, в мае 2014 года Абдурахманов профинансировал выезд жителя Дагестана на территорию Сирийской Арабской Республики для вступления в ряды террористической организации.

В Следственном комитете уточнили, что Абдурахманов узнал об отъезде земляка в Сирию к террористам и передал ему деньги на авиабилет до Турции.

Абдурахманов попал под уголовную статью ч.1 ст. 205.1 УК РФ («Финансирование терроризма»). Расследование проведено Следственным комитетом, ФСБ, совместно с Росфинмониторингом и МВД.

Абдурахманов полностью признал свою вину. Дело рассматривалось в особом порядке. Суд приговорил Абдурахманова к двум годам лишения свободы сроком в колонии общего режима.

Напомним, 19 апреля в Ставрополе состоялось совещание по вопросам противодействия идеологии терроризма и религиозного экстремизма под председательством главы Совета Безопасности РФ Николая Патрушева. Он констатировал нарастание на Северном Кавказе пропагандистской и вербовочной деятельности террористов на фоне растущих масштабов угроз мировой террористической агрессии.

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Глава силового ведомства призвал власти регионов Северного Кавказа вывести на новый качественный уровень профилактическую работу по противодействию идеологии терроризма, активнее привлекать институты гражданского общества, молодёжные и студенческие организации, средства массовой информации.

Силовики Северного Кавказа выработали дополнительные меры по предотвращению распространения радикальных идей, вербовочной деятельности международных террористических организаций и выявлению миссионеров, распространяющих идеологию терроризма в образовательных учреждения, в среде трудовых мигрантов, в учреждениях уголовно-исправительной системы.

По данным Национального антитеррористического комитета, в 2016 году в СКФО было задержано около 50 боевиков и свыше 300 пособников террористов. Уничтожены 95 бандитов, в том числе 15 главарей бандподполья.

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ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
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