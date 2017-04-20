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Жителей осажденного Севастополя наделили льготами

Общество
Севастополь не дожидался от Государственной думы РФ изменений в федеральном законе, приняв региональный
Александр Дейнека. Оборона Севастополя. 1942 Александр Дейнека. Оборона Севастополя. 1942

Севастополь, 19 апреля 2017, 18:09 — REGNUM  Депутаты Законодательного собрания Севастополя утвердили в двух чтениях региональный закон «О жителях осажденного Севастополя», устанавливающий правовые гарантии социальной защиты граждан, которые во время обороны города Севастополя — с 30 октября 1941 года по 4 июля 1942 года — проживали на его территории. Закон единогласно принят на заседании 18 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

В законе прописаны меры социальной поддержки, которые отныне предоставляются гражданам, отнесенным к этой группе жителей. Среди них — увеличенная ежемесячная денежная выплата в размере 2638,27 рубля; бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта, кроме такси, железнодорожным транспортом пригородного сообщения и в автобусах пригородных маршрутов города Севастополя; ежегодная разовая денежная выплата ко Дню Победы. Также все жители осаждённого Севастополя получат специальный нагрудный знак и удостоверение.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году севастопольские депутаты выступили с законодательной инициативой о внесении изменений в федеральный закон «О ветеранах» для присвоения статуса ветерана Великой Отечественной войны жителям осажденного Севастополя и предоставления им льгот на уровне жителей блокадного Ленинграда. Однако законопроект до сих пор не был рассмотрен в высшем законодательном органе РФ.

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«Люди, которые проживали в Севастополе во время его осады, пережили все ужасы войны, на их долю выпали тяжелые лишения и испытания. Каждый из них внёс весомый вклад в Победу… Мы понимали, что перед нами стоит задача обеспечить жителям осаждённого Севастополя достойную социальную защиту на местном уровне, и для этого был разработан субъектовый закон о дополнительных льготах для этой категории граждан», — прокомментировал вице-спикер заксобрания Александр Кулагин.

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Социальные льготы ветеранам войны и труда
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