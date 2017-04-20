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В Саранске перепишут послание потомкам

Общество
В День народного единства в Саранске вскроют капсулу с посланием потомкам, которая была замурована в стену здания администрации города в 1967 году, и составят новое

Саранск, 19 апреля 2017, 18:01 — REGNUM  В Саранске в День народного единства — 4 ноября 2017 года — вскроют капсулу с посланием потомкам, которая была замурована в стену здания администрации города в 1967 году. Планируется заложить новое обращение жителям, которое вскроют в 2050 году, сообщает «Вестник Мордовии» со ссылкой на пресс-секретаря главы Саранска Татьяну Михалкину.

Мэр столицы Мордовии Петр Тултаев распорядился составить новое послание потомкам и заложить его на то же место. «Текст обращения должен быть результатом коллективного разума», — отметил он.

Школьники Саранска напишут сочинения, лучшие из которых лягут в основу послания.

Капсулы с аналогичными посланиями хранятся во многих городах России и мира. Они могут содержать как письменное обращение к потомкам, так и различные артефакты — предметы, характерные для времени закладки капсулы.

Так, в Уильям Мейбери, мэр Детройта 31 декабря 1900 года заложил капсулу с фотографиями и фактами, написанными 56 жителями. Послание торжественно вскрыл новый мэр Денни Арчер в 2000 году.

В 1938 году в рамках подготовки к Всемирной выставке в Нью-Йорке компания Westinghouse Electric создала первую в истории «официальную» временную капсулу, изготовленную из фирменного сплава компании. В капсулу заложили 35 некрупных предметов, характеризующих эпоху, 75 образцов различных материалов, съедобных и несъедобных, и комплект микрофильмов о быте первой половины XX века. Сообщения потомкам в капсуле оставили Альберт Эйнштейн и Томас Манн. Капсулу заложили на 5 тыс. лет — то есть вскрытию она подлежит в 6939 году. В 1965 году Westinghouse Electric вновь приготовила капсулу времени, также с характерными предметами эпохи. Обе они хранятся на глубине 15 метров в нью-йоркском парке «Flushing Meadows».

В СССР заложение посланий было особенно популярным. Например, в 2000 году на линейке в детском лагере «Артек» была вскрыта капсула, заложенная пионерами 1960 года. «Мы вам немного завидуем… Вы живете при коммунизме, люди ежедневно летают на Луну, и, наверное, в «Артеке» есть свой космодром», — говорилось в тексте послания. Аналогичные капсулы хранятся в Керчи, Уссурийске, Геленджике, Казани. 9 мая 2045 года должна быть вскрыта капсула, заложенная на Мамаевом Кургане в Волгограде.

Самая известная капсула — «крипта цивилизации», вскрыть которую предполагается в 8113 году. Это самая долгосрочная, самая наполненная и самая большая капсула времени. Она представляет собой комнату, наполненную более чем 1 тыс. предметов — посуда, бытовые приборы и техника, образцы одежды и еды. На микрофильмах хранятся более 800 литературных произведений, Библия, Коран и научные исследования. Капсула создана профессором Университета Оглторп (Джорджия, США) Торнуэллом Джейкобсом и архивистом Томасом Петерсоном, запечатана в 1940 году и хранится в университете.

В настоящее время во всем мире хранится около 5 тыс. неоткрытых капсул.

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День народного единства
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