Русский правитель Аляски стал жертвой недальновидности. А русская Аляска?

Санкт-Петербург, , 05:25 — REGNUM

Правитель Русской Америки Александр Баранов (1746−1819) — живое воплощение сплава высокой цели и редкой силы характера, человек из славной когорты первопроходцев, которым могла бы гордиться русская история. Об этом незаслуженно забытом человеке пишет в своей статье историк-публицист, постоянный автор ИА REGNUM Владимир Станулевич.

Алеутские острова и часть Американского континента в начале XIX века были местом прибыльных промыслов, отдельным регионом, в котором шла интенсивная кровная и культурная ассимиляция русского и местного населения. Удивительное по тем временам отсутствие того, что «просвещенные» европейцы называли расовым барьером, давало русским огромные преимущества при освоении новых земель, что показало свою эффективность при освоении Сибири и Севера.

Невероятная история русского правителя американских владений Александра Баранова может считаться примером русской колонизации. К сожалению, примером не только в положительную сторону. Прожив долгую, полную приключений жизнь на Алеутских островах, Баранов держал в своих руках всю торговую и хозяйственную жизнь отдаленного владения российской короны. И пытался даже увеличить территорию, подконтрольную Русско-Американской компании, за счет расширения на юг.

Договор с гавайским монархом Каумуалии был уже готов, но тут возмутились американские купцы, увидевшие посягательство на свою монополию со стороны русских. Произошло несколько вооруженных столкновений, полетели жалобы в Петербург. А неблагодарная метрополия вместо того, чтобы возвысить отважного подданного, отдала его «на растерзание» торгашеским интригам.

О том, как все происходило на самом деле и какая нелегкая судьба ожидала потомков Александра Баранова, читайте в статье «Трагедия семьи правителя Русской Америки»

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