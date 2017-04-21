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Без шоковых реформ – к процветанию государства

Общество

Ко дню рождения Екатерины Великой

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Екатерина Великая
Ильшат Мухаметьянов © ИА REGNUM
Екатерина Великая

Санкт-Петербург, 21 апреля 2017, 02:26 — REGNUM  Имя Екатерины Второй — одно из ярчайших в списке правителей России за все эпохи ее существования. Тому было достаточно причин: всенародную славу и почет Екатерина заслужила как умелым обхождением, так и многочисленными достойными делами. И это, наверное, было одной из ее отличительных черт: понимание, что не титул делает властителя главой государства, а поступки. Об этом выдающемся государственном деятеле рассказывает постоянный автор ИА REGNUM Елена Ханенкова.

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Грегорио Гульельми. Апофеоз царствования Екатерины Великой. 1767
Грегорио Гульельми. Апофеоз царствования Екатерины Великой. 1767

В числе важнейших задач, которым должен посвятить себя российский правитель, Екатерина Вторая считала просвещение народа. Будучи, безусловно, сильным вызовом, такая задача не решается в одночасье, и даже в течение одного царствования (пусть и долгого, а дольше Екатерины царствовал только Иван Грозный). Кроме того, императрица, считая себя человеком просвещенным и здравомыслящим, не торопилась с коренными преобразованиями. Любые значимые изменения, по ее мнению, должны проводиться в жизнь постепенно, а реформы не должны быть, как бы сказали в наше время, «шоковыми». Но, безусловно, что первые шаги, которые она сделала, были достойными подражания: время ее царствования отмечено появлением Эрмитажа, Публичной библиотеки и Смольного института.

Ее внутренняя политика соответствовала внешней: Екатерина не считала правильным усиливать один полюс в ущерб другому. Она говорила, что «В это столетие Россия не позволит управлять собой» ‑ и подтверждала слова действиями. В ее царствование к России было присоединено множество земель, включая восток Речи Посполитой, Новороссии, Кубани и Крыма, только у Польши и Турции отвоеваны земли с населением около 7 миллионов человек. Общая численность населения возросла с 19 миллионов до 36. Впечатляющие статистические показатели были и в армии, чья численность выросла с 162.000 до 312.000 человек, флот усилен в четыре раза. Во столько же раз возросло количество фабрик, а государственный доход возрос с 16 до 69 миллионов рублей.

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Федор Рокотов. Коронационный портрет Екатерины II. 1762
Федор Рокотов. Коронационный портрет Екатерины II. 1762

В ряду своих целей Екатерина Великая полагала способствовать расцвету и изобилию государства, его силе и международному статусу. И шла к этой цели настолько эффективно, насколько могла это делать — с учетом всех поправок на особенности своей эпохи. И вот еще что умела Екатерина делать мастерски — управлять своим временем. Как ей это удавалось?

Рекомендуем к прочтению рассказ об основных вехах царствования Екатерины II: Немецкая кровь в основе Российской империи и на русском престоле

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