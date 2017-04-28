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Алтайские ветераны не поедут на парад Победы в Москву

Общество

Власти решили не рисковать из-за опасений за состояние здоровья ветеранов Великой Отечественной войны, большинству из которых уже исполнилось 90 лет

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День Победы в Барнауле
Иллюстрация: Светлана Шаповалова
День Победы в Барнауле

Барнаул, 18 апреля 2017, 09:15 — REGNUM  

Парад Победы на Красной площади в Москве впервые пройдет без алтайских ветеранов Великой Отечественной войны. Как сообщил «Вестям» заместитель председателя правительства Алтайского края Виталий Снесарь, дело совершенно не в финансовых обстоятельствах, а в том, что большинству ветеранов уже исполнилось 90 лет.

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День Победы в Барнауле
Иллюстрация: Светлана Шаповалова
День Победы в Барнауле

«К сожалению, надо признать, что состояние здоровья наших замечательных ветеранов уже не позволяет осуществлять долгие перелёты. Хотя, конечно, все условия в столице создаются, чтобы оказывать всю необходимую помощь. Но решили уже просто не рисковать», пояснил он.

Между тем программа празднования Дня Победы в Алтайском крае уже готова, запланировано 150 мероприятий: выставки, концерты, народные акции. Одним из главных событий станет акция «Бессмертный полк». В колонну встанут не менее 135 тысяч человек, половина из них в Барнауле.

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День Победы и акция «Бессмертный полк» в Барнауле
Иллюстрация: Светлана Шаповалова
День Победы и акция «Бессмертный полк» в Барнауле

«В первую очередь ориентируемся на обеспечение мер безопасности. Правоохранительные органы будут подключаться, здравоохранение. Подключили систему многофункциональных центров, чтобы распечатать фотографии, разместить их на соответствующие носители. В Барнауле постараемся организовать прохождение марша «Бессмертного полка» в две колонны. Это существенно сэкономит время ожидания самого прохождения», — отметил Виталий Снесарь.

Тем временем власти Барнаула издали постановление, в соответствии с которым руководителям предприятийторговли рекомендуют 9 мая не продавать алкогольную продукцию и пиво с 9:00 до 21:00.

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Акция «Бессмертный полк» в Барнауле
Иллюстрация: Светлана Шаповалова
Акция «Бессмертный полк» в Барнауле

Напомним, на сегодняшний день в Алтайском крае проживают более 33 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. Из них непосредственных участников боевых действий и инвалидов — 1626; 7107 — вдов (вдовцов) погибших (умерших) участников войны; 256 награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 363 бывших несовершеннолетних узника фашизма, 23 тысячи 938 тружеников тыла.

«У нас есть все основания организовать подготовку к празднику во всех населенных пунктах: и в крупных городах, и в малых селах и поселениях. Эта работа должна охватывать все возрастные, социальные, национальные, конфессиональные группы населения. Праздник Победы всегда был объединяющим, таким он и останется», — подчеркнул в ходе заседания краевого организационного комитета «Победа» губернатор Александр Карлин.

По словам министра труда и социальной защиты Михаила Дайбова, в текущем году на празднование Дня Победы и памятных дат военной истории из средств краевого бюджета выделено 12,5 млн рублей. Из них 6,5 млн рублей направят на приобретение 2340 подарков ветеранам войны и поздравительных открыток всем участникам войны и труженикам тыла. Памятные письма, подарки и поздравления от имени губернатора, а также поздравления от муниципальных органов, трудовых коллективов вручат всем участникам войны и труженикам тыла в торжественной обстановке либо по месту их проживания.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2016 году участниками «Бессмертного полка» в Барнауле 9 мая стали порядка 50 тысяч человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Алтайском крае около 110 тыс. человек встали в «Бессмертный полк»

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