Минобрнауки выбрал еще 22 опорных университета

Москва, , 07:35 — REGNUM Во втором этапе конкурса Минобрнауки по созданию опорных университетов определено 22 вуза-победителя, они будут разделены на две категории по уровню финансирования, пишет «Коммерсантъ».

Конкурс завершился 17 апреля. В первую группу победителей, выбранных экспертным советом, вошли вузы, которые получат софинансирование программы развития на федеральном и региональном уровнях. Это Владимирский государственный университет, Мурманский арктический госуниверситет, Нижегородский государственный технический университет, Новосибирский государственный технический университет, Сибирский государственный медицинский университет Минздрава России, Тульский и Череповецкий госуниверситеты и Ярославский госуниверситет им. П. Г. Демидова.

Еще 14 университетов вошли во вторую группу, они получат аудиторскую и экспертную поддержку федерального центра, а также дотации из региональных бюджетов. В нее вошли Алтайский госуниверситет, Белгородский государственный технологический университет, Калмыцкий госуниверситет, Кемеровский госуниверситет, Магнитогорский государственный технический университет, Марийский госуниверситет, Новгородский госуниверситет, Петрозаводский и Псковский госуниверситеты, Саратовский государственный технический университет, госуниверситет Сочи, Сыктывкарский госуниверситет, Тольяттинский и Ульяновский госуниверситеты.

Всего было рассмотрено 80 заявок от различных вузов. Были отобраны лучшие проекты, которые могут принести существенное развитие своему региону. По словам министра образования и науки Ольги Васильевой, перед каждым отобранным вузом ставится задача «стать настоящей опорой региону, обеспечивая его необходимыми кадрами и развивая его образовательный и научный потенциал».

В 2016 году были выбраны первые 11 опорных университетов. Согласно условиям конкурса, в нем не могут участвовать высшие учебные заведения Москвы и Санкт-Петербурга, а также вузы—участники госпрограммы повышения международной конкурентоспособности «5−100» и федеральные университеты.

В ближайшие три месяца отобранные вузы должны представить в Минобрнауки пятилетнюю программу развития, для реализации которой вуз получит в течение трех лет дополнительные субсидии. В 2016 году размер субсидии достигал 200 млн рублей.