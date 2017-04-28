Пятница, 28 Апреля 2017 года
22:19:12 МСК

Минобрнауки выбрал еще 22 опорных университета

Общество

В первую группу победителей, выбранных экспертным советом, вошли вузы, которые получат софинансирование программы развития на федеральном и региональном уровнях

Ульяновский государственный университет
Олег Максимов
Ульяновский государственный университет

Москва, 18 апреля 2017, 07:35 — REGNUM  Во втором этапе конкурса Минобрнауки по созданию опорных университетов определено 22 вуза-победителя, они будут разделены на две категории по уровню финансирования, пишет «Коммерсантъ».

Конкурс завершился 17 апреля. В первую группу победителей, выбранных экспертным советом, вошли вузы, которые получат софинансирование программы развития на федеральном и региональном уровнях. Это Владимирский государственный университет, Мурманский арктический госуниверситет, Нижегородский государственный технический университет, Новосибирский государственный технический университет, Сибирский государственный медицинский университет Минздрава России, Тульский и Череповецкий госуниверситеты и Ярославский госуниверситет им. П. Г. Демидова.

Еще 14 университетов вошли во вторую группу, они получат аудиторскую и экспертную поддержку федерального центра, а также дотации из региональных бюджетов. В нее вошли Алтайский госуниверситет, Белгородский государственный технологический университет, Калмыцкий госуниверситет, Кемеровский госуниверситет, Магнитогорский государственный технический университет, Марийский госуниверситет, Новгородский госуниверситет, Петрозаводский и Псковский госуниверситеты, Саратовский государственный технический университет, госуниверситет Сочи, Сыктывкарский госуниверситет, Тольяттинский и Ульяновский госуниверситеты.

Всего было рассмотрено 80 заявок от различных вузов. Были отобраны лучшие проекты, которые могут принести существенное развитие своему региону. По словам министра образования и науки Ольги Васильевой, перед каждым отобранным вузом ставится задача «стать настоящей опорой региону, обеспечивая его необходимыми кадрами и развивая его образовательный и научный потенциал».

В 2016 году были выбраны первые 11 опорных университетов. Согласно условиям конкурса, в нем не могут участвовать высшие учебные заведения Москвы и Санкт-Петербурга, а также вузы—участники госпрограммы повышения международной конкурентоспособности «5−100» и федеральные университеты.

В ближайшие три месяца отобранные вузы должны представить в Минобрнауки пятилетнюю программу развития, для реализации которой вуз получит в течение трех лет дополнительные субсидии. В 2016 году размер субсидии достигал 200 млн рублей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Высшее образование
Главное сегодня
NB!
28.04.17
Станислав ТарасовНагорный Карабах: на троих поговорили, а дальше?
МоскваРоссия Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
28.04.17
Украина проигрывает ЛНР по доступности цен на самое необходимое
ЛуганскЛНР Экономика ДНР и ЛНР Экономика
NB!
28.04.17
ООН: Антироссийские санкции оказались неэффективными
Нью-ЙоркСША Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
28.04.17
Москва второй день подряд стоит в девятибалльных пробках
МоскваРоссия Автотранспортные проблемы Москвы Общество
NB!
28.04.17
Марат ШибутовИтоги годовой работы самого крупного госхолдинга Казахстана: прибыль растет
АстанаКазахстан Экономика Казахстана Экономика
NB!
28.04.17
«Бизнес может компенсировать курортный сбор туристам услугами или скидками»
СтавропольРоссия Введение курортного сбора в регионах России Экономика
NB!
28.04.17
Значительный поток наркотиков в РФ идет с Украины — Путин
МоскваРоссия Наркомания, наркоторговля и борьба с ними Политика
NB!
28.04.17
Тиллерсон: Угроза северокорейской ядерной атаки на Сеул и Токио реальна
Нью-ЙоркСША Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
28.04.17
МИД РФ: Москва учтёт стратегические последствия принятия Черногории в НАТО
МоскваРоссия Вступление Черногории в НАТО Политика
NB!
28.04.17
Офшор в Крыму: «Инвестиции не с Запада, но из Латинской Америки и АТР»
СимферопольРоссия Воссоединение Крыма с Россией Экономика
NB!
28.04.17
Путин родился в столице Дагестана
МахачкалаРоссия Демографическая статистика Общество
NB!
28.04.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 28 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
28.04.17
«Главный эффект от сборов – мы прекратим терять курортную инфраструктуру»
СтавропольРоссия Введение курортного сбора в регионах России Экономика
NB!
28.04.17
Италия: «Спасающие мигрантов в море НПО связаны с контрабандистами»
РимИталия Проблема с беженцами в ЕС и Австралии Политика
NB!
28.04.17
Шаг к алкоголизации: торговлю водкой через интернет считают неприемлемой
МоскваРоссия Алкоголизм и борьба с ним Экономика
NB!
28.04.17
В 2018 году флот России получит первую атомную «Суперакулу» с «Калибрами»
МоскваРоссия Военно-морской флот Техника
NB!
28.04.17
Курортный сбор: «Велик риск, что большой сегмент останется неохваченным»
МоскваРоссия Развитие внутреннего туризма Общество
NB!
28.04.17
Кавминводы без курортного сбора не превратить в «мировой курорт»
СтавропольРоссия Введение курортного сбора в регионах России Экономика
NB!
28.04.17
Борис МарцинкевичЭнергетический фундамент России
МоскваРоссия Проект «Геоэнергетика» Экономика
NB!
28.04.17
Станислав ТарасовТайна охотничьей резиденции Николая II в Карсе
МоскваРоссия Политическая жизнь Турции Политика
NB!
28.04.17
Юрий СеливановОфициальная пропаганда России адвокатирует палачей Одессы?
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
28.04.17
Уральские заводы переходят на четырёхдневку: теперь автозавод «Урал»
МиассЧелябинская областьРоссия Регионы России в условиях финансового кризиса Общество
ещё главное