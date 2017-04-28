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Курорты Белокурихи будут работать по системе «все включено»

Общество

В создаваемый курортно-аграрный кластер войдут предприятия по производству мясной продукции, хлебобулочных изделий, пива, вина и питьевой воды

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Курортно-аграрный кластер Белокурихи
Иллюстрация:  АО «Курорт Белокуриха»
Курортно-аграрный кластер Белокурихи

Барнаул, 17 апреля 2017, 08:19 — REGNUM  Сеть санаториев «Курорт Белокуриха» первая в Сибири создает курортно-аграрный кластер. Собственные предприятия по производству мясной продукции, хлебобулочных изделий, пива, вина и питьевой воды позволят обеспечить отдыхающих проверенной, качественной продукцией по системе «все включено». Об этом сегодня, 17 апреля, известила пресс-служба АО «Курорт Белокуриха».

Известно, что уже к высокому туристическому сезону гости увидят не только новые номера, но и новый сервис: 6 этажей санатория «Белокуриха» получат сертификат на «четыре звезды» по государственной классификации. В ближайших планах инвестора — открытие в Солонешенском районе животноводческого комплекса с цехом по производству охлажденного мяса «Альпийские луга».

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Курортно-аграрный кластер Белокурихи
Иллюстрация:  АО «Курорт Белокуриха»
Курортно-аграрный кластер Белокурихи

«Только в этом году в него будет вложено около 10 миллионов рулей, в общей же сложности за 2−3 года — около 50 миллионов», — пояснил генеральный директор АО «Курорт Белокуриха» Константин Ежов.

Про другой объект курортно-аграрного кластера известно, что это современный полностью автоматизированный хлебозавод. Он открылся в Белокурихе 14 апреля 2017 года.

«Ежечасно пекарня общей стоимостью 30 млн. рублей способна выдавать в среднем 6 тысяч хлебобулочных изделий. Сегодня цех вырабатывает около 15 видов, однако в будущем ассортимент будет расширяться», — отмечается в пресс-релизе АО «Курорт Белокуриха».

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Курортно-аграрный кластер Белокурихи
Иллюстрация:  АО «Курорт Белокуриха»
Курортно-аграрный кластер Белокурихи

Ранее пресс-служба компании «Курорт Белокуриха» уже сообщала об открытии в Белокурихе собственной пивоварни «Барон фон Альбрехт», которая начала работу в августе 2016 года. В планах ближайших полутора лет — запуск винокурни. Как рассказали в акционерном обществе, идея создания кластера обусловлена желанием объединить два ведущих направления Алтайского края: аграрное и туристическое.

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Курортно-аграрный кластер Белокурихи. Пекарня
Иллюстрация:  АО «Курорт Белокуриха»
Курортно-аграрный кластер Белокурихи. Пекарня

Как уже сообщало ИА REGNUM, Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания президиума Госсовета, прошедшего в 2016 году в Белокурихе, поставил этот курортный город в ряд с другими современными и прекрасно оснащенными курортами России, где для развития привлекают частные инвестиции.

Читайте ранее в этом сюжете: Владимир Путин предложил награждать «звездами» российские санатории

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