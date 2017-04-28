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Барнаульские лужи – всякому по колено. В прямом смысле

Общество

С первой весенней оттепелью к двум известным российским проблемам в Барнауле добавились еще две: отваливающаяся с фасадов штукатурка и огромные лужи

Слово «Барнаул» на въезде в столицу Алтайского края по новому мосту
Светлана Шаповалова © ИА REGNUM
Слово «Барнаул» на въезде в столицу Алтайского края по новому мосту

Барнаул, 17 апреля 2017, 04:04 — REGNUM  

Постепенно оттаивающий после снежной зимы Барнаул утопает в лужах в буквальном значении этого слова. «А вода по асфальту рекой» здесь не метафора, но отражение факта. Ситуацию описывает редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.

Однако и самые рекордные лужи могут показаться еще половиной беды по сравнению с ожидающимся паводком. По прогнозам, подтопление может затронуть почти пятьдесят муниципальных образований, порядка двухсот населенных пунктов и более 15 тысяч жилых домов. Уже первая волна паводка от вскрытия алтайских рек может причинить городу ущерб, не говоря уж о второй — от сошедшего с гор снега.

Пока же жителям Барнаула открываются сошедшее со снегом асфальтовое покрытие и ямы на дорогах, временно заложенные кирпичами. Некоторые улицы выглядят так, словно их вспахали: от покрытого боронами покрытия осталось одно название, а лужи больше похожи на канавы.

Картину усугубляют фасады домов, находящиеся в опасном для человека состоянии, и сотрудники аварийных служб. Уже с 1 апреля в городе начался месяц уборки с еженедельными санитарными днями. За месяц предполагается очистить Барнаул от накопившейся грязи и мусора, поднимающихся из-под сошедшего снега. Первая весенняя волна отойдет, за ней наступит май, а потом лето, и экстремальное начало весны останется в прошлом.

Обязательно прочитайте статью с поразительной фотогалереей: Кирпичом по голове и пешеходы по лужам: экстремальная весна в Барнауле

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