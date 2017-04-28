Полтавченко сделал подарок девушке с Алтая, пострадавшей при взрыве в метро

Санкт-Петербург, , 14:11 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко навестил в Детской городской больнице им. Раухфуса пострадавшую в результате теракта в метро 15-летнюю жительницу Алтайского края Александру Зяблицкую. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщил в соцсети пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов.

«У девушки приехавшей в Петербург из Алтайского края все хорошо, в ближайшее время ее выписывают. Саша планирует в будущем учиться на дизайнера в нашем городе», — отметил Кибитов.

Губернатор подарил девушке книгу об архитектуре Санкт-Петербурга и планшет. Георгий Полтавченко пожелал Александре здоровья и успехов в будущей учебе. Как сообщается, рядом с девушкой в петербургской больнице находится ее мама. На реабилитацию Саша Зяблицкая поедет к себе домой, в Алтайский край.

Как сообщало ИА REGNUM, в вагоне поезда метро, взорванного террористом 3 апреля, Александра Зяблицкая ехала вместе с бабушкой, 58-летней Верой Зяблицкой. «Веру взрывом откинуло, в наступившей темноте она отыскала находящуюся без сознания внучку, потушила горевшие волосы. Потом передала внучку молодым людям, которые помогали выносить пострадавших через двери вагона, искореженные взрывом», — рассказал позднее муж Веры Зяблицкой Сергей.

Тем временем, по данным властей Санкт-Петербурга, в городских стационарах на 13 апреля находятся 46 пострадавших при теракте. В тяжелом состоянии находится 3 пострадавших, в состоянии средней тяжести — 4 человека, в удовлетворительном состоянии — 39 человек, на амбулаторное лечение выписано 34 человека.

Напомним, в результате теракта 3 апреля погибли 13 человек, еще один пострадавший умер в больнице в ночь на 12 апреля. Все погибшие похоронены.

Пострадавшие граждане имеют право на получение страховых выплат от Петербургского метрополитена.

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