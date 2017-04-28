Экологический субботник пройдёт во всех регионах России
Всероссийская акция состоится 22 апреля
Москва, 12 апреля 2017, 11:27 — REGNUM Во всех регионах России 22 апреля 2017 года состоится экологический субботник. Телеграммы с просьбой оказать содействие проведению Всероссийского экологического субботника направлены всем главам российских регионов, сообщили в Минприроды РФ.
Цель Всероссийского экологического субботника — улучшить экологическую обстановку в населенных пунктах и пригородах.
В телеграмме глава Минприроды РФ Сергей Донской отмечает, что субботник по праву можно назвать одним из самых массовых экологических мероприятий в новейшей истории России.
В большинстве субъектах РФ субботник пройдет с участием территориальных органов Росприроднадзора, Росводресурсов и Рослесхоза, органов региональной и муниципальной власти, волонтеров Роспатриотцентра, учащихся вузов и общеобразовательных школ.
В рамках всероссийской акции пройдут мероприятия по очистке береговых зон водных объектов, городских пляжей, парковых зон, территорий вблизи населенных пунктов от бытового мусора.
Главной площадкой мероприятия в Москве и Московской области станет национальный парк «Лосиный остров».
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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 2017 год объявлен в России Годом экологии. Соответствующий указ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Глава государства призвал кардинально снизить объем выбросов в атмосферу, почву и водоемы за счет технологического перевооружения промышленности и внедрения новейших технологий.
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