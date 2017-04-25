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«Врожденный кавалерист-начальник»

Общество

25 апреля 1883 года родился герой Гражданской войны Семён Будённый

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С.М. Будённый принимает Парад. 1947 год
С.М. Будённый принимает Парад. 1947 год

Елена Ковачич, 25 апреля 2017, 00:05 — REGNUM  

Красноармейский шлем с красной звездой — «будёновка» — назван в его честь. «Он один заменит нам целые эскадроны», — говорил о нем Ленин, называя «самым блестящим кавалерийским начальником в мире». А в аттестации легендарного командарма значилось: «Врожденный кавалерист-начальник… В должности командарма Конной незаменим».

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Командующий Первой конной армией Семён Будённый
Командующий Первой конной армией Семён Будённый

Семен Михайлович Будённый родился 25 апреля 1883 года в семье батрака в казачьей станице на Дону. С детства батрачил, был помощником кузнеца, молотобойцем. С лошадью управлялся не хуже казака, за что летом 1900 года после джигитовки в станице Платовской получил в награду от тогдашнего военного министра рубль серебром. В 1903 году был призван в армию. Служил на Дальнем Востоке в драгунском полку, участвовал в русско-японской войне 1904−1905 гг. Как лучший кавалерист полка был отправлен в Петербург в офицерскую кавалерийскую школу. Прошел Первую мировую в чине унтер-офицера, став полным Георгиевским кавалером — 4 креста за отвагу.

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Семён Будённый с бойцами Первой конной армии
Семён Будённый с бойцами Первой конной армии

Его головокружительная военная карьера началась после Октябрьской революции. Создав революционный конный отряд на Дону, он бил Врангеля и Деникина. Да так успешно, что из этого небольшого войскового соединения позже родилась легендарная Первая конная армия, командующим которой Буденный стал в ноябре 1919 года. Первая конная сыграла решающую роль в крупных операциях Гражданской войны. А ее командарма узнала вся страна.

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Маршал Советского Союза Семён Михайлович Будённый подписывает текст военной присяги
Маршал Советского Союза Семён Михайлович Будённый подписывает текст военной присяги

После войны Буденного назначили помощником главнокомандующего Красной армии по кавалерии и членом Реввоенсовета СССР. С властного Олимпа Буденный не сходил практически до конца жизни. А прожил он немало: 90 лет.

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Первые Маршалы Советского Союза: сидят (слева направо): М.Н. Тухачевский, К.Е. Ворошилов, А.И. Егоров; стоят: С.М. Будённый и В.К. Блюхер. 1935
Первые Маршалы Советского Союза: сидят (слева направо): М.Н. Тухачевский, К.Е. Ворошилов, А.И. Егоров; стоят: С.М. Будённый и В.К. Блюхер. 1935

Накануне Великой Отечественной войны Буденный был первым заместителем наркома обороны СССР. К тому моменту военный-самородок получил, наконец, образование, окончив Военную академию им М.В.Фрунзе. А в 1935 году одним из первых получил звание маршала.

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М.Н. Тухачевский, С.М. Будённый и А.И. Егоров
М.Н. Тухачевский, С.М. Будённый и А.И. Егоров

В войне 1941−45 гг. его роль не так велика. Кавалерия к тому моменту потеряла роль главной ударной силы. Ее место заняли железные кони — танки. Тем не менее, Буденный входил в состав Ставки Верховного главнокомандования. Участвовал в обороне Москвы, был главкомом войск на Юго-Западном направлении до сентября 1941 года, командующим Резервным фронтом, главкомом Северо-Кавказского направления и командующим Северо-Кавказским фронтом весной и летом 1942 года.

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Семён Михайлович Будённый
Семён Михайлович Будённый

После войны Буденного назначили заместителем министра сельского хозяйства СССР по коневодству. И не зря: еще до войны он занимался выведением новых пород лошадей. Одна из пород носит его имя: буденновская.

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Иосиф Сталин, Семён Будённый (на переднем плане), Лаврентий Берия, Николай Булганин (на заднем плане), Анастас Микоян направляются на Красную площадь на парад в честь Дня танкиста
Иосиф Сталин, Семён Будённый (на переднем плане), Лаврентий Берия, Николай Булганин (на заднем плане), Анастас Микоян направляются на Красную площадь на парад в честь Дня танкиста

Буденный пережил всех героев Гражданской, пережил и Сталина. Стал трижды Героем Советского Союза: в 1958, 63 и 68 гг. Как так вышло? Чем объяснить такую «живучесть». Дочь Буденного отрицала дружбу своего отца с «отцом народов». Тем не менее, по ее словам, Сталин доверял Буденному, благоволил ему. Иногда подшучивал.

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Семён Михайлович Будённый в кругу семьи с женой Марией и детьми Ниной, Сергеем и Машей
Семён Михайлович Будённый в кругу семьи с женой Марией и детьми Ниной, Сергеем и Машей

«Отец и тогда, и после много занимался конезаводами, опекал их, — вспоминала Нина Буденная, — а в хрущевские времена буквально спас табуны лошадей от убоя на колбасу. С лошадьми такой смешной эпизод связан: однажды Семен Михайлович повез Сталина показать конезаводы. Очень рано, на рассвете, они медленно ехали в открытом лимузине по Сталинграду, следом охрана. По улице шел мастеровой мужик. Увидел вождей, остолбенел и выдал: «Сталин! Ворошилов! Е… ёна мать, Буденный!» После этого случая Сталин, встречая Буденного, так с ним и здоровался. Правда, на ухо говорил, шепотом».

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Семён Михайлович Будённый
Семён Михайлович Будённый

Усы — это единственное, что сегодня осталось в памяти от легендарного командарма. Молодежь, судя по уличным опросам, уже не знает этого имени. Хотя в СССР оно было известно любому школьнику. На вопрос, кто такой Буденный, один из юных респондентов ответил: «кажется, он кого-то разбудил». Это при том, что еще в 60-е годы у командарма была всемирная известность. Президент США Джон Кеннеди при встрече с Хрущевым справлялся о здоровье Буденного.

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С.М. Будённый и его конь Софист
С.М. Будённый и его конь Софист

А здоровьем Семен Михайлович отличался богатырским, отчего и прожил 90 лет. Последний раз сел на коня в 84 года. Причем, как вспоминают, в форме: он никогда не садился на лошадь в штатском. Бытует легенда, что когда маршал скончался, его любимый последний конь Софист заплакал в стойле…

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К.Е. Ворошилов и С.М. Будённый. 1968
К.Е. Ворошилов и С.М. Будённый. 1968

«Такая армия, которую мы с вами создали, выковали, выпестовали, — такая армия способна защищать мир, — заявил в одном из выступлений Семен Буденный. — Мы все с вами, вся партия, товарищ Ленин, весь народ, создали такие Вооруженные Силы. И это оказалась такая сила, о которую разбились все волны контрреволюции».

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regnum author Елена Ковачич
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