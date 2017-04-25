Диктатор, открывший новую эпоху

Лондон, , 04:04 — REGNUM Европейская история XVI—XVII веков знаменуется буржуазными революциями, первая из которых шла в Нидерландах в виде 80-летней борьбы за независимость. О важнейшем событии XVII века, начавшем новую эпоху европейской цивилизации, рассказывает заместитель шеф-редактора Восточной редакции ИА REGNUM Саркис Цатурян.

Во многом события тогдашней европейской политики определялись Испанией, которая оказалась в настоящем «золотом» веке благодаря грабежу, развернутому конкистадорами в Новом Свете. Недальновидность испанских аристократов, пустивших несметные богатства на развлечения и роскошь, сама усиливала новый класс общества в промышленной Голландии. Пример Нидерландов, которые накопили силы, выполняя испанские заказы, а потом свергли испанское владычество, заставил задуматься многих политиков, взявших в дальнейшем голландские события за образец.

Одним из знаменитейших деятелей буржуазной революции, продвигавшейся по Европе в XVII веке, был Оливер Кромвель, вошедший в историю как вождь английской буржуазной революции — Гражданской войны 1642−51 годов. Кромвель, возглавивший войска Парламента и приведший их к победе над Королевской партией, становится к 1651 году полновластным лорд-генералом, диктатором над Англией и ее колониями, проводящим агрессивную и жестокую политическую линию по отношению как к английским владениям, так и европейским соседям.

Английская революция явилась не частным делом одной европейской страны. Эта революция знаменовала собой смену эпох, окончательный разрыв с абсолютистским аристократизмом и выход на историческую сцену буржуазии. И никакие реставрации монархии уже ничего не могли повернуть здесь вспять. В приближающемся XVIII веке новый строй общества заявит о себе в полную силу.

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