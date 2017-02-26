Ильдадр Дадин освобожден из колонии

Барнаул, , 12:57 — REGNUM Гражданин Ильдар Дадин освобожден из исправительной колонии в Алтайском крае. Об этом сегодня, 26 февраля, сообщила супруга Дадина Анастасия Зотова.

Она подтвердила, что Дадин действительно освобожден из колонии. «Мне утром позвонил начальник колонии, сказал, что его отпустят в течение получаса, но мы стояли у входа в КПП колонии порядка двух часов и ждали», — добавила она.

Освобождение Дадина произошло после того, как в колонию был доставлен официальный документ из Верховного суда об отменен приговора Дадину.

Напомним, 22 февраля Верховный суд России отменил приговор Ильдару Дадину, который был осужден за неоднократные нарушения при проведении массовых мерпориятий.

«Уголовное дело в отношении Дадина прекратить, — заявил судья. — Освободить его из-под стражи и признать право на реабилитацию».

Отменить наказание и освободить активиста попросила его защита и Генеральная прокуратура России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, активист Ильдар Дадин стал первым, кого в Российской Федерации осудили по статье 212.1 Уголовного кодекса РФ.

Данная статья предусматривает уголовное наказание за неоднократные нарушения порядка проведения шествий, митингов и других массовых мероприятий.