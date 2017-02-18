Россия готова помочь Нидерландам с расшифровкой данных по крушению MH17

17 июля 2014 г. в небе над Донбассом был сбит самолет авиакомпании «Малайзийские авиалинии», совершавший рейс МН-17 по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур

Москва, , 16:55 — REGNUM Данные РЛС, касающиеся малайзийского Boeing MH-17, были переданы Нидерландам в полном объеме и без предварительной обработки. Об этом сообщается в субботу, 18 февраля, на сайте Росавиации.

«Российская сторона в октябре 2016 г. направила Нидерландам данные первичной радиолокации — объективную информацию, четко описывающую реальную воздушную обстановку в момент катастрофы МН17, — говорится в сообщении. — Данные РЛС были переданы голландской стороне в максимально подробном виде — необработанными — что автоматически свидетельствует об их подлинности и эксклюзивности».

В Росавиации отмечают, что российская сторона готова предоставить международным следователям помощь своих специалистов для декодирования сведений.

29 января газета Der Standard сообщила, что голландские специалисты не смогли расшифровать переданные РФ данные с радаров, предоставленные в рамках расследования крушения малайзийского Boeing 777 в Донбассе. Специалисты из Нидерландов утверждают, что информация была предоставлена в формате, который не соответствует международным стандартам.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 17 июля 2014 г. в небе над Донбассом был сбит самолет авиакомпании «Малайзийские авиалинии», совершавший рейс МН-17 по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур. В результате инцидента погибли 298 человек.