В Малайзии задержан четвертый подозреваемый в убийстве брата лидера КНДР

Куала-Лумпур, , 08:24 — REGNUM Полиция Малайзии назвала имя четвертого подозреваемого в убийстве Ким Чон Нама — брата лидера Корейской Народно-Демократической Республики. Об этом сегодня, 18 февраля, сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап».

Сообщается, что имя четвертого арестованного подозреваемого в причастности к убийству брата лидера КНДР — Ли Чон Чхоль (Ri Jong Chol).

Уточняется, что Ли Чон Чхоль 1970-го года рождения был арестован накануне в малазийском штате Селангор. При себе у него были документы, выдаваемые властями Малайзии иностранным рабочим. Предположительно, он является гражданином КНДР.

Напомним, ранее полиция Малайзии задержала двух женщин и их друга в рамках расследования уголовного дела об убийстве Ким Чон Нама. Речь идет о двух женщинах из Вьетнама и Индонезии, а также мужчину с паспортом КНДР.

Напомним, Ким Чон Нам был убит в международном аэропорту Куала-Лумпура.