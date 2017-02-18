В Москве с 23 по 26 февраля объявлены «парковочные каникулы»

Парковки в столице будут бесплатными в предстоящие праздничные дни

Москва, , 05:57 — REGNUM В праздничные дни с 23 по 26 февраля парковки в Москве будут бесплатными, сообщили в пресс-службе ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

Уточняется, что в течение четырёх дней автовладельцы смогут бесплатно парковать автомобили на городских парковках, расположенных вдоль улично-дорожной сети. Платными останутся огороженные плоскостные парковки со шлагбаумами.

В ведомстве отметили, что за соблюдением правил дорожного движения в столице в праздничные дни будут следить сотрудники ГИБДД и Московской административной дорожной инспекции.