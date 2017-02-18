Российский Центр по примирению доставил в Сирию более 26 тонн гумпомощи

Москва, , 05:48 — REGNUM Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон 17 февраля передали жителям Сирии более 26 тонн гуманитарных грузов, сообщается в информационном бюллетене центра.

В городе Алеппо — в районах Баб-Аль-Хадид, Аль-Акрамия, Халидия, Карим Аль-Додо, Старый Алеппо и Шейх-Максуд — мирным жителям было передано 3,75 тонны хлеба, три тысячи порций горячего питания и 200 продовольственных наборов.

Самолёты военно-транспортной авиации ВКС России в рамках акции «Дети России — детям Сирии» доставили на авиабазу Хмеймим 18 тонн игрушек, товаров первой необходимости, канцелярские и школьные принадлежности.

Сообщается, что всего за сутки гуманитарную помощь получили 6 580 жителей Сирии. «Общая масса доставленных в Сирию и переданных населению гуманитарных грузов составила 26,1 тонны», — говорится в документе.