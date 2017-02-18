Reuters: Интернированные японцы напомнили Америке о концлагерях в США

«Как вы отреагировали на «антииммигрантский указ» сегодня — лучше бы вы отреагировали так на тюремное заключение моих бабушек, дедушек и родителей 75 лет назад»

Вашингтон, , 02:00 — REGNUM В Национальном музее Смитсоновского института американской истории в Вашингтоне открылась выставка, посвященная концлагерям для интернированных японцев в США, передает Reuters.

На выставке представлены фотографии, которые показывают, как происходил процесс заключения 120 тыс. американских граждан японского происхождения в концентрационные лагеря во время Второй Мировой войны.

Это очереди из прилично одетых граждан с минимумом личных вещей, которые ожидают транспортировки в лагеря. Это бараки, в которых жили граждане США, лишенные свободы. Это сами люди: мужчины, женщины, дети и старики. Это попытки вырваться на свободу — например, задержание японца, который пытался прорваться за ограждение за рулем трактора в лагерном поле.

«Как в нацистской Германии, мы, японцы, граждане США, были помещены в концентрационные лагеря, — говорит Джойс Накамура Окадзаки. — Мы постоянно находились под угрозой, если только подходили к колючей проволоке».

Господин Окадзаки, которому сейчас 82 года, попал в концлагерь для интернированных в возрасте семи лет, в 1942 году.

«Как вы отреагировали на «антииммигрантский указ» (президента Дональда Трампа — прим. ИА REGNUM ) сегодня — лучше бы вы отреагировали так на тюремное заключение моих бабушек, дедушек и родителей 75 лет назад», — считает Марк Такано, семья которого также была интернирована в годы Второй мировой войны.

Выставка в Вашингтоне приурочена к подписанию президентом Франклином Делано Рузвельтом Распоряжения №9066 об интернировании граждан США японского происхождения, которое состоялось ровно 75 лет назад. В 1988 году президент Рональд Рейган подписал закон о предоставлении компенсации оставшимся в живых интернированным гражданам — они получили по $20 тыс.