Суббота, 18 Февраля 2017 года
02:02:51 МСК

Reuters: Интернированные японцы напомнили Америке о концлагерях в США

Общество
«Как вы отреагировали на «антииммигрантский указ» сегодня — лучше бы вы отреагировали так на тюремное заключение моих бабушек, дедушек и родителей 75 лет назад»

Вашингтон, 18 февраля 2017, 02:00 — REGNUM  В Национальном музее Смитсоновского института американской истории в Вашингтоне открылась выставка, посвященная концлагерям для интернированных японцев в США, передает Reuters.

На выставке представлены фотографии, которые показывают, как происходил процесс заключения 120 тыс. американских граждан японского происхождения в концентрационные лагеря во время Второй Мировой войны.

Это очереди из прилично одетых граждан с минимумом личных вещей, которые ожидают транспортировки в лагеря. Это бараки, в которых жили граждане США, лишенные свободы. Это сами люди: мужчины, женщины, дети и старики. Это попытки вырваться на свободу — например, задержание японца, который пытался прорваться за ограждение за рулем трактора в лагерном поле.

«Как в нацистской Германии, мы, японцы, граждане США, были помещены в концентрационные лагеря, — говорит Джойс Накамура Окадзаки. — Мы постоянно находились под угрозой, если только подходили к колючей проволоке».

Господин Окадзаки, которому сейчас 82 года, попал в концлагерь для интернированных в возрасте семи лет, в 1942 году.

«Как вы отреагировали на «антииммигрантский указ» (президента Дональда Трампа — прим. ИА REGNUM ) сегодня — лучше бы вы отреагировали так на тюремное заключение моих бабушек, дедушек и родителей 75 лет назад», — считает Марк Такано, семья которого также была интернирована в годы Второй мировой войны.

Выставка в Вашингтоне приурочена к подписанию президентом Франклином Делано Рузвельтом Распоряжения №9066 об интернировании граждан США японского происхождения, которое состоялось ровно 75 лет назад. В 1988 году президент Рональд Рейган подписал закон о предоставлении компенсации оставшимся в живых интернированным гражданам — они получили по $20 тыс.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нарушения прав человека за рубежом
Главное сегодня
NB!
18.02.17
Николай ИвановПодземный дворец коммунизма: Станция «Проспект Мира»
МоскваРоссия Московский метрополитен: классические образцы Общество
NB!
18.02.17
Виктория БабаеваFerrari: недоучка, создавший стиль жизни
МоденаИталия REGNUM: ничто не забыто Техника
NB!
18.02.17
Сергей КузьмичёвКорсунь-Шевченковское сражение. Днепровский Сталинград
Корсунь-ШевченковскийУкраина REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
18.02.17
ЮНИСЕФ: Миллион детей в Донбассе нуждается в срочной гуманитарной помощи
Нью-ЙоркСША Гражданская война на Украине Общество
NB!
18.02.17
Светлана ШаповаловаНесчастный дебошир и пират: подлинный отец Робинзона Крузо
Лоуэр ЛаргоВеликобритания REGNUM: ничто не забыто Общество
NB!
17.02.17
Фёдор ЯковлевКатастрофа Boeing MH17: результаты и перспективы / 2
КиевУкраина Катастрофа рейса MH17 Malaysia Airlines над Украиной Политика
NB!
17.02.17
«Трамп заставит Кремль уважать Киев»
ЛондонВеликобритания Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
17.02.17
Китай хочет построить солнечные станции в зоне Чернобыльской АЭС
ПрипятьУкраина «Зеленая» энергетика Экономика
NB!
17.02.17
Украина решила атаковать Донецк
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
17.02.17
Ашот ПогосянКак интеллигенция развалила страну
МоскваРоссия Проект «Россия и мир» Политика
NB!
17.02.17
«Если Сирия – военный полигон РФ, то Калининград – полигон идеологический»
КалининградРоссия «Кёнигсбергизация» Калининградской области Политика
NB!
17.02.17
Рязань как зеркало Калуги: пособие и.о. рязанского губернатора
КалугаРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
17.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 17 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
17.02.17
«Трамп открыл для ЕАЭС окно возможностей, но ненадолго» — интервью
МоскваРоссия Евразийский экономический союз Экономика
NB!
17.02.17
Госдума просит Медведева изменить финансирование отраслевых вузов
МоскваРоссия Высшее образование Общество
NB!
17.02.17
Жириновский рассказал, чем ему обязан Трамп
МоскваРоссия Выборы в США Политика
NB!
17.02.17
В Казахстане полицейские закрыли своей машиной от КамАЗа автобус с детьми
АстанаКазахстан Аварии пассажирского автотранспорта Общество
NB!
17.02.17
Экспорт мазута из Белоруссии через Украину: «Сугубо экономический вопрос»
МинскБелоруссия Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов Экономика
NB!
17.02.17
ДНР и ЛНР собрались спасать жителей подконтрольных Киеву районов Донбасса
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
17.02.17
В Госдуме предложили направить на «Евровидение» Кобзона и хор Александрова
МоскваРоссия Конкурс «Евровидение» Культура
NB!
17.02.17
Анастасия СуховерковаМеркель боится, что Польша уйдет из ЕС вслед за Британией
БерлинГермания Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
17.02.17
Минобороны Украины назвало новые данные о потерях в Донбассе
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
ещё главное