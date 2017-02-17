МЧС открыло на Керченской переправе пункт обогрева для водителей

Симферополь, , 20:14 — REGNUM В порту «Крым» на Керченской паромной переправе МЧС открыло пункт обогрева для водителей, ожидающих парома. Всего пункт обогрева рассчитан на 30 мест. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

«Для оказания помощи водителям и пассажирам, ожидающим погрузки на паром, работает оперативная группа 3-го пожарно-спасательного отряда Керчи Федеральной противопожарной службы по Республике Крым. Развернут мобильный пункт обогрева, рассчитанный на 30 мест, — сказал начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым Сергей Шахов.

По его словам, на переправе работает полевая кухня МЧС, которая обеспечивает путешественников горячим чаем и пищей.

По данным МЧС, движение паромов на Керченской переправе «осуществляется в штатном режиме», на накопительных площадках паромной переправы со стороны порта «Крым» находится 57 транспортных средств, (два автобуса, 10 легковых и 45 грузовых автомобилей).

Как сообщало ИА REGNUM, пропускная способность Керченской паромной переправы снизилась из-за ледовой обстановки: в Керченском проливе большое скопление льда. В рейс выходят только три парома, имеющие ледовый класс, — «Крым», «Борис Штоколов» и «Ейск». Со стороны порта «Кавказ» (Краснодарский край) отправки ждут более 900 грузовых автомобилей, время ожидания погрузки составляет несколько суток.

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