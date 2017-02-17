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Борис Марков рассказал, на что направит свое прокурорское око в Ленобласти

Общество
Новый прокурор выступил на совещании в областном правительстве
Борис Марков Борис Марков

Санкт-Петербург, Ленинградская область, 17 февраля 2017, 20:03 — REGNUM  Новый прокурор Ленинградской области Борис Марков 17 февраля подвел итоги деятельности областной прокуратуры за 2016 год и обозначил проблемные точки, за которые возьмется в текущем году, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Марков был назначен на пост указом президента 2 февраля 2017 года. Предыдущий прокурор Ленобласти Станислав Иванов с ноября прошлого года находится под следствием по делу о взяточничестве.

В начале своего выступления на межведомственном совещании в здании правительства Ленобласти новый прокурор напомнил, что еще царь Петр I ясно выразил, чем должен заниматься работник прокуратуры: «Сей чин яко око наше и стряпчий о делах государственных». А слово «прокурор» от латинского procuro, добавил Марков, означает «забочусь, предотвращаю, обеспечиваю».

Говоря о работе вверенного ему ведомства за 2016 год, Марков подчеркнул, что у него «есть все основания говорить о том, что прокурорам совместно с органами государственной власти и другими институтами удавалось успешно разрешать немало актуальных проблем, связанными с требованиями законодательства».

Так, в сфере исполнения законов защиты прав и свобод человека, сообщил Марков, было предотвращено более 36 тыс. нарушений. Наказано более 9 тыс. виновных лиц. По материалам проверок возбуждено 239 уголовных дел.

Постоянного внимания требовала защита трудового законодательства. В этой сфере прокурорами было выявлено более 3 тыс. нарушений. Работа ведомства способствовала выплате задолженности в размере около 318 млн рублей перед более чем 7 тыс. работников.

«Проблема остается и сейчас крайне сложной. Сегодня на 27 предприятиях области имеется задолженность по оплате труда в размере 114 млн рублей — это нарушение прав более 1,5 тыс. работников. Задолженность составляет более 100 млн рублей на предприятиях, находящихся в различных стадиях банкротства», — сообщил Борис Марков.

По его словам, серьезную тревогу вызывает состояние законности в сфере жилищно-коммунального-хозяйства. Ежегодно прокурорами здесь выявляется свыше 2,5 тыс. нарушений, рассказал прокурор 47-го региона. Основная проблема в этой сфере, по его словам, заключается в незаконном увеличение коммунальных платежей. Напомнил в связи с этим Марков и о ситуации с волнениями жителей Выборга в феврале прошлого года.

По итогам 2016 года программа расселения жилых домов, признанных аварийными, исполнена только на 60%, констатировал Борис Марков. «Есть над чем работать органам власти. Есть куда направить свое око прокурору», — заметил он. Областной прокурор напомнил и о внимании президента РФ и генерального прокурора РФ к проблеме обманутых дольщиков.

Также Марков подчеркнул необходимость усилить работу по снижению административного воздействия на бизнес. «Несомненно, проверки нужны, но нужно изменить подход к этим проверкам», — отметил он.

Борис Марков констатировал недостаточную активность органов власти, уполномоченных пресекать нарушения в сфере природоохранного законодательства. «Зачастую нарушения законодательства выявляются только в рамках прокурорских проверок», — отметил он.

Наблюдались в прошлом году нарушения в сфере обеспечения льготников медикаментами, оказания медпомощи, получения первичной доврачебной помощи в селах. «Увеличилось число обращений с жалобами на оказание некачественной медпомощи, рост продолжился в 2017 году», — посетовал прокурор.

В прошедшем году количество преступлений в Ленобласти существенно снизилось — зарегистрировано было 17,5 тыс. преступлений, что на 13% меньше показателя 2015 года. Однако нераскрытыми остались 7,5 тыс. преступных деяний.

«На 2017 год мной запланированы выезды во все района области для организации личного приема граждан, чтобы знать складывающуюся картину реально на местах», — подытожил Борис Марков.

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