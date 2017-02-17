В Госдуме против диспропорции в финансировании отраслевых вузов

Москва, , 18:51 — REGNUM Депутаты Госдумы отметили серьезное недофинансирование отраслевых, прежде всего аграрных вузов и предложили ряд мер по улучшению подготовки специалистов этого профиля ради достижения целей продовольственной безопасности и наращивания экспорта продовольствия за рубеж. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 февраля, об этом шла речь в ходе обсуждения обращения Госдумы к главе правительства Дмитрию Медведеву по вопросу финансирования деятельности отраслевых вузов.

Аграрии прежде всего

Как отметил глава комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин (КПРФ), депутаты аграрного комитета обеспокоены снижением качества образования в аграрных вузах. «Мы вместе с Рособрназдором проанализировали основные системные вопросы подготовки специалистов аграрного профиля, к таким вопросам прежде всего относятся вопросы финансирования. От 40 тыс. до 60 тыс. рублей федерального бюджета затрачивается на то, что подготовить одного студента аграрного вуза. А в вузах министерства образования такие расходы гораздо выше», — сказал Кашин, назвав бюджет на подготовку студента аграрного вуза мизерным.

Есть и многие «другие вопросы, которые также необходимо решать, полагает парламентарий. «Это связано в первую очередь в приобретением оборудования, оснащением лабораторий. Для того, чтобы подготовить инженера, механика или зооинженера, или агронома, нужна система практик, которая должна основываться на высоком профессионализме оборудования, чтобы решать проблемы продовольственной безопасности. И в этом плане сегодня тоже есть проблема, потому наши институты, имея собственные поля, учхозы, не имеют государственной поддержки. Здесь нужна поддержка для опытных хозяйств», — отметил депутат.

Экспорт

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский напомнил, что имеет большой опыт в решении проблем аграрных вузов. «Мы поддержим постановление. Мы имеем на это основания — ровно 50 лет назад в марте 1967 года я направил письмо Брежневу, и один из пунктов было — обратить внимание на аграрные вузы, принимать в них ребят из сельской местности, потому что городские в деревню не поедут. Через 50 лет этот вопрос — в повестке дня Госдумы. Я бы хотел знать, чем занимались 50 лет назад Зюганов и Миронов?», — задал Жириновский риторический вопрос

«Особое внимание сельскому образованию — почему? Потому что это питание. Даже планировалось создать комитет в Госдуме по общественному питанию. А оно готовится из тех сельхозпродуктов, которые выращиваются на нашей земле. И вузы должны готовить, и обучение должно быть бесплатное, и сокращать их ни в коем случае нельзя. Надо делать ставку на экспорт продовольствия. Оружие у всех есть, нефть, газ, а вот качественное продовольствие — его нет даже на хваленом Западе», — подчеркнул он, отметив, что именно Россия могла бы помочь другим странам в обеспечении качественными продуктами.

Но при этом нельзя обделять качественными продуктами и граждан России, полагает лидер ЛДПР. «Куда ушла лучшая пшеница? За рубеж. А гражданам России — жмых, отруби, то, что свинья не будет есть. Это что такое, что за подход?», — возмутился Жириновский. При этом, по его мнению, министром сельского хозяйства «должны быть специалисты, тот, кто разбирается в этом».

«Надо разбираться с теологией в аграрных вузах»

Глава комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов («Единая Россия») отметил, что в отношении аграрных вузов «справедливо забили тревогу». «Мы рады поддержать здравую инициативу фракции КПРФ. Нужны специалисты, юристы, экономисты. Выпускники университетов точно не поедут на село, поэтому их надо готовить в специализированных вузах. В ряде регионов это единственный способ дать юридическое, экономическое или менеджерское образование. Это единственный источник внебюджетных средств», — указал он.

В тоже время претензии Рособрнадзора нельзя сбрасывать со счетов, отметил он, потому что это «проблемы качества образования». «Преобладает заочная форма образования, для заочников отсутствует производственная практика. Какой процент студентов сельхозвузов осваивает профильную специальность? 41%, 24% — это экономика и юриспруденция. Дальше — психология, дизайн, вопросы литературы и языкознания, мне также нравится теология, изучаемая в некоторых аграрных вузах. С этим надо тоже разбираться», — сказал Никонов.

«В нашей стране половина вузов относится в системе Минобрнауки, половина — отраслевые. Они является пасынками и для министерств, и для Минобрнауки. Никакого шанса поправить свое положение у них нет, их финансирование идет по остаточному принципу. Главное — это выравнивание нормативов подушевого финансирования. Надо развивать собственные научные школы. Надо готовить специалистов по экономике сельского хозяйства», — подчеркнул он, предложив развивать целевое обучение для студентов аграрных специальностей. «Это обращение поможет российской державе оставаться и крупной образовательной державой и продовольственной державой», — считает Никонов.

Диспропорция

Завершая дискуссию, спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что хорошее финансирование большинство вузов Минобрнауки — это «большое достижение». «В советское время они финансировались лучше, отраслевые вузы — и Минздрава, и Минтранса — в разы лучше. Мы должны отдавать себе отчет, что на подготовку врачей должно тратиться больше средств. Вузы системы здравоохранения оказались у нас — мы это уточняли вместе с комитетом — оказались у нас на уровне 72 тыс. на одного студента, при том что вузы министерства образования — порядка 170 тыс. на одного студента», — привел цифры Володин. Спикер нижней палаты парламента поблагодарил инициаторов обращения, прежде всего Владимира Кашина, за тему, которая была поднята, потому что «она объединила комитет и объединила депутатов».

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