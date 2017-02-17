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Гонщице на Gelandewagen Маре Багдасарян грозит уголовное дело

Общество
Багдасарян все ещё пытается обмануть закон

Москва, 17 февраля 2017, 17:58 — REGNUM  Печально известной гонщице на Gelandewagen Маре Багдасарян грозит уголовное дело. Об этом сегодня, 17 февраля, сообщает Life.

Сообщается, что в отношении Багдасарян начата доследственная проверка. Она подозревается в использовании поддельного больничного листа. Этим больничным она «закрыла» один из дней, в который пропустила обязательные работы. Если данная информация подтвердится, то Багдасарян грозит уголовное дело.

Напомним, Багдасарян была одной из участниц гонки на Gelandewagen, которая вылилась в громкий скандал. Представители «золотой молодежи», среди которых был сын вице-президента ЛУКОЙЛа, устроили на своем Mercedes Gelandewagen со снятыми номерами гонки по московским улицам. Это произошло 23 мая 2016 года. Уходя от полиции, лихачи демонстративно нарушали правила, выезжая на встречные полосы и тротуары, и транслировали происходящее в сеть с помощью сервиса Periscope. Одной из участниц этой гонки была Мара Багдасарян.

После этого выяснилось, что Багдасарян является злостной систематической нарушительницей правил дорожного движения. Багдасарян были выписаны более сотни штрафов, которые она не оплачивала.

В итоге Багдасарян была приговорена к нескольким сотням часов обязательных работ, штрафам и административному аресту.

Обязательные работы Багдасарян отбывает в ГБУ «Жилищник» района Сокол. 12 января этого года Багдасарян уже была арестована на 15 суток из-за пропуска обязательных работ. Позже на заседании отец и адвокат Мары объяснили причины прогулов. Отбыв наказание в спецприемнике, она продолжила обязательные работы.

И вот снова прогул — 8 февраля Багдасарян не явилась на работы. Однако, она предоставила в Савеловский отдел судебных приставов московского управления больничный лист. У судебных приставов подлинность документа вызвала сомнения. Больничный лист был «пробит» по больницам и поликлиникам. Было установлено, что переданный приставам больничный лист на самом деле не выдавался никаким медицинским учреждением. Криминалисты из МВД изучили документ и подтвердили, что больничный Багдасарян имеет признаки подделки. Это позволило приставам инициировать возбуждение дела.

Если доследственная проверка подтвердит подозрения приставов, то против Багдасарян будет возбуждено уголовное дело по статье 327 УК РФ («Использование заведомо подложного документа»). По этой статье Маре Багдасарян может грозить до полугода ареста, штраф до 80 тысяч рублей или ещё 480 часов обязательных работ.

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