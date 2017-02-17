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Госдума просит Медведева изменить финансирование отраслевых вузов

Общество
Соответствующее обращение приняла нижняя палата парламента
1 / 4 Государственная Дума
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Государственная Дума

Москва, 17 февраля 2017, 17:53 — REGNUM  Госдума обратилась к главе правительства РФ Дмитрию Медведеву по вопросу обеспечения образовательной деятельности вузов, находящихся в ведении федеральных органов госвласти, передает корреспондент ИА REGNUM 17 февраля. Парламентарии предлагают Медведеву пересмотреть подходы к обеспечению качества образовательной деятельности отраслевых вузов и более активно применять имеющиеся у уполномоченных федеральных органов исполнительной власти инструменты развития отраслевых вузов.

В 2015 — 2016 годах Рособрнадзором проведено 56 проверок аграрных вузов и их филиалов, в результате которых в отношении 34 аграрных вузов приняты решения о приостановлении действия государственной аккредитации образовательной деятельности по экономическим и юридическим специальностям, направлениям подготовки (далее также — аккредитация), а в отношении 14 из указанных вузов в дальнейшем были приняты решения о лишении их аккредитации, отмечают в Госдуме.

Депутаты обеспокоены происходящим в системе образования усилением дифференциации финансирования отраслевых вузов, а также организацией подготовки в них по отдельных специальностям, направлениям подготовки, не совпадающим с их основным направлениям образовательной деятельности.

Речь прежде всего идет о вузах, находящихся в ведении Минсельхоза, Минтранса, Минкультуры, Минздрава, Минспорта. Так, по данным Минсельхоза, в его вузах финансирование сократилось на 1,23 млрд рублей, финансирование вузов Минкультуры сократилось на 1,1 млрд рублей.

Парламентарии обратили внимание на то, что нормативы финансирования отраслевых вузов различаются в два раза.

При определении финансирования не в полной мере учитывается специфика образовательного процесса, в том числе использование сложного оборудования, техники, технологий, содержание земельных участков, здания, строения.

Так, по мнению Минздрава, стоимость реализации отдельных программ превышает стоимость других образовательных программ за счет расходов на приобретение и содержание медицинского и лабораторного оборудования, обеспечение его расходными материалами, содержание клинических подразделений для обеспечения образовательных процессов.

По мнению депутатов, вопрос обеспечения качества образовательной деятельности отраслевых вузов, в том числе по непрофильным специальностям и направлениям подготовки, заслуживает самого пристального внимания и должен решаться совместно с отраслевыми министерствами, Минфином, Минобрнауки, Рособрнадзором. «Необходимо рассмотреть возможность внесения изменений в применяемую в настоящее время методику расчета нормативов финснирования образовательной деятельности образовательной деятельности образовательных организаций высшего образования, провести дополнительный анализ распространения специальностей, направлений подготовки по установленным стоимостным группам, размеров применяемых по ним корректирующим коэфициентов», — говорится в обращении.

2 / 4 Обращение государственной думы к председателю правительства РФ
© ИА REGNUM
Обращение государственной думы к председателю правительства РФ
3 / 4 Обращение государственной думы к председателю правительства РФ
© ИА REGNUM
Обращение государственной думы к председателю правительства РФ
4 / 4 Обращение государственной думы к председателю правительства РФ
© ИА REGNUM
Обращение государственной думы к председателю правительства РФ

Следует также иметь в виду, что сейчас при осуществлении контроля и надзора за качеством образования в отраслевых вузах, а также при проведении аккредитации осуществляемой ими деятельности недостаточно используется потенциал отраслевых экспертов, указали депутаты Госдумы. «Представляется целесообразным создать при Минсельхозе России соответствующую экспертную структуру, представители которой смогут привлекаться Рособрнадзором к участию в аккредитации образовательной деятельности аграрных вузов и участвовать в осуществлении общественного контроля при проведении такой аккредитации», — предлагают депутаты правительству.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума укажет Медведеву на проблемы финансирования всех отраслевых вузов

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