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Общественники добились ликвидации двух свалок в Белгородской области

Общество
Избавиться от несанкционированных мусорных полигонов удалось благодаря интерактивной карте свалок, считают активисты

Белгород, 17 февраля 2017, 17:47 — REGNUM  Две незаконные свалки в Корочанском и Белгородском районах Белгородской области ликвидированы по требованию общественников. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального отделения ОНФ.

В рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка», направленного на борьбу с незаконными мусорными свалками и «серыми» полигонами, два объекта были отмечены на интерактивной карте свалок. Их обнаружили во время рейдов в лесопосадках и оврагах. На свалки вывозили коммунальные и строительные отходы, деревянные поддоны.

По всем выявленным нарушениям активисты ОНФ направили обращения в органы власти. В результате обе свалки с разницей в несколько дней были ликвидированы. «Первой была ликвидация свалки в селе Мелихово. Теперь на территории Белгородской области уже три зеленые метки. Мы продолжаем работу в этом направлении и призываем подключаться жителей Белгородской области к проекту Народного фронта «Генеральная уборка». Пусть «зеленых точек» на карте нашего региона станет больше», — заявил активист ОНФ Вячеслав Саламасов.

Интерактивная карта свалок представляет собой открытый сетевой ресурс, на которой обозначены все 85 регионов России. Каждый пользователь интернета может отправить на сайт информацию, которая будет размещена на карте. Это позволит выявить места незаконного складирования мусора и привлечь внимание органов исполнительной власти и общественности к проблеме.

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Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора
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