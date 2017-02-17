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Воронежская область возглавила рейтинг регионов по организации работы МФЦ

Общество
Рейтинг составлен министерством экономического развития РФ

Воронеж, 17 февраля 2017, 17:43 — REGNUM  Воронежская область стала лидером по организации предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ в IV квартале 2016 года среди субъектов Российской Федерации. Рейтинг регионов представило министерство экономического развития РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Воронежской области 17 февраля.

При составлении рейтинга регионов учитывались данные по восьми показателям, в числе которых — доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», количество оказываемых в МФЦ услуг из обязательного перечня, соответствие Правилам организации деятельности МФЦ и единому фирменному стилю. Кроме того, учитывалось использование регионами Информационно-аналитической системы мониторинга качества государственных услуг для оценки качества предоставления услуг в МФЦ.

Ежеквартальная оценка выполнения высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации мероприятий по организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в МФЦ осуществляется Минэкономразвития на основании решения правительственной комиссии по проведению административной реформы от 9 сентября 2014 года. Она демонстрирует эффективность деятельности органов исполнительной власти, ответственных за реализацию проекта по созданию и развитию сети МФЦ на территории субъектов РФ, и отражает достижение показателей указа президента от 7 мая 2012 года № 601, а также выполнение требований законодательства, регулирующего деятельность МФЦ.

В основе оценки лежат данные, самостоятельно внесенные регионами в автоматизированную информационную систему «Мониторинг развития сети МФЦ» (АИС МРС МФЦ). Результаты регулярной оценки за IV квартал 2016 года представлены с учетом полноты и достоверности внесенных в АИС МРС МФЦ данных. При выявлении факта недостоверности предоставленных сведений показатели рейтинга обнуляются.

Сегодня в Воронежской области действует 39 филиалов МФЦ — в каждом районе и городском округе, а также 319 удаленных рабочих мест МФЦ в 289 сельских поселениях и отдаленных районах Воронежа (всего 871 окно обслуживания). За шесть лет услугами центров воспользовались более 7,5 млн граждан.

Отметим также, что по итогам 2015 года Воронежская область стала лауреатом Всероссийского конкурса «Лучший многофункциональный центр России» по двум номинациям — «Лучший МФЦ» и «Лучшая практика по информатизации МФЦ».

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