Фрагменты сбитого советского истребителя подняли в Новгородской области

Самолёт ЛаГГ-3 был сбит в воздушном бою 26 февраля 1942 года

Старая Русса, Новгородская область, , 17:27 — REGNUM В Новгородской области специалисты Российского военно-исторического общества (РВИО) и поисковой экспедиции «Долина» проводят работы по подъему фрагментов советского истребителя ЛаГГ-3 и поиску останков пилота. Как сообщил ИА REGNUM официальный представитель экспедиции «Долина» Игорь Свинцов, место падения самолета было обнаружено поисковиками отрядов «Находка» и «Гвардия» при помощи местных жителей в реке Ловать в районе деревни Черенчицы Старорусского района Новгородской области.

В связи с труднодоступностью места нахождения фрагментов и особенностями работы, для участия в экспедиции привлечены специалисты с оборудованием для магнитной и георадарной съемки, а также водолазы под руководством известного российского исследователя Айвара Степанова.

Согласно архивным данным, обнаруженный поисковиками ЛаГГ-3 входил в состав 416 ИАП и был сбит в воздушном бою 26 февраля 1942 года. По документальным свидетельствам, самолёт упал под лёд, на поверхности остались осколки, и извлечь его из воды было невозможно.

Одновременно с работами по подъёму фрагментов самолета, специалисты в архиве устанавливают имя погибшего пилота.