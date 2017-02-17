Пятница, 17 Февраля 2017 года
18:29:03 МСК

Фрагменты сбитого советского истребителя подняли в Новгородской области

Общество
Самолёт ЛаГГ-3 был сбит в воздушном бою 26 февраля 1942 года
Истребитель ЛаГГ-3
Иллюстрация: Пресс-служба Новгородской поисковой экспедиции «Долина»
Истребитель ЛаГГ-3

Старая Русса, Новгородская область, 17 февраля 2017, 17:27 — REGNUM  В Новгородской области специалисты Российского военно-исторического общества (РВИО) и поисковой экспедиции «Долина» проводят работы по подъему фрагментов советского истребителя ЛаГГ-3 и поиску останков пилота. Как сообщил ИА REGNUM официальный представитель экспедиции «Долина» Игорь Свинцов, место падения самолета было обнаружено поисковиками отрядов «Находка» и «Гвардия» при помощи местных жителей в реке Ловать в районе деревни Черенчицы Старорусского района Новгородской области.

В связи с труднодоступностью места нахождения фрагментов и особенностями работы, для участия в экспедиции привлечены специалисты с оборудованием для магнитной и георадарной съемки, а также водолазы под руководством известного российского исследователя Айвара Степанова.

Согласно архивным данным, обнаруженный поисковиками ЛаГГ-3 входил в состав 416 ИАП и был сбит в воздушном бою 26 февраля 1942 года. По документальным свидетельствам, самолёт упал под лёд, на поверхности остались осколки, и извлечь его из воды было невозможно.

Одновременно с работами по подъёму фрагментов самолета, специалисты в архиве устанавливают имя погибшего пилота.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Поиск останков погибших во время Великой Отечественной войны
Главное сегодня
NB!
17.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 17 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
17.02.17
«Трамп открыл для ЕАЭС окно возможностей, но ненадолго» — интервью
МоскваРоссия Евразийский экономический союз Экономика
NB!
17.02.17
Госдума просит Медведева изменить финансирование отраслевых вузов
МоскваРоссия Высшее образование Общество
NB!
17.02.17
Жириновский рассказал, чем ему обязан Трамп
МоскваРоссия Выборы в США Политика
NB!
17.02.17
В Казахстане полицейские закрыли своей машиной от КамАЗа автобус с детьми
АстанаКазахстан Аварии пассажирского автотранспорта Общество
NB!
17.02.17
Экспорт мазута из Белоруссии через Украину: «Сугубо экономический вопрос»
МинскБелоруссия Поставки мазута Экономика
NB!
17.02.17
В Госдуме предложили направить на «Евровидение» Кобзона и хор Александрова
МоскваРоссия Конкурс «Евровидение» Культура
NB!
17.02.17
Анастасия СуховерковаМеркель боится, что Польша уйдет из ЕС вслед за Британией
БерлинГермания Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
17.02.17
Минобороны Украины назвало новые данные о потерях в Донбассе
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
17.02.17
В Киеве обвинили РФ в использовании «втемную» людей при блокаде Донбасса
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
17.02.17
Глава ДНР: Мы готовы дать свободу Донбассу военным путем
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
17.02.17
Новосибирцам предложили оплатить строительство новых станций метро самим
НовосибирскРоссия Строительство метрополитена Общество
NB!
17.02.17
Ученые РАН не против Дня отмены крепостного права
ОмскРоссия История: наука и понимание современности Общество
NB!
17.02.17
Инфляция в России пробила психологическую отметку — Путин
Ново-ОгаревоМосковская областьРоссия Инфляция Экономика
NB!
17.02.17
Турция получит основания не выдавать сбившего самолет Су-24
МоскваРоссия Осложнение отношений России с Турцией Политика
NB!
17.02.17
Якутия: «Потребители отапливают улицы»
ЯкутскРоссия Отопительный сезон Общество
NB!
17.02.17
Госдума укажет Медведеву на проблемы финансирования всех отраслевых вузов
МоскваРоссия Высшее образование Экономика
NB!
17.02.17
В США в ряде городов прошел «День без иммигрантов»
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
17.02.17
Южной Осетии не быть Аланией? Конгресс карачаевского народа обратился в МИД
ЧеркесскРоссия Переименование Южной Осетии в Государство Алания Политика
NB!
17.02.17
Росгвардия проведет курс боевой подготовки для депутатов ГД и сенаторов
МоскваРоссия Создание Национальной гвардии в России Политика
NB!
17.02.17
В Киргизии умер водитель грузовика, протараненного машиной посольства РФ
БишкекКиргизия Дорожно-транспортные происшествия Происшествия
NB!
17.02.17
«Вопиющая ситуация» в Оренбуржье: главврач объявил о сокращении штата
ОренбургРоссия Реформа системы здравоохранения Общество
ещё главное