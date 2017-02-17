Центробанк выявил подделку пятирублевых монет
За 2016 год было обнаружено 153 фальшивые монеты пятирублевого достоинства
Москва, 17 февраля 2017, 17:10 — REGNUM Сотрудники Центрального Банка России продолжают обнаруживать поддельные пятирублёвые монеты, сообщает пресс-служба ЦБ.
В течение 2016 года было обнаружено 153 фальшивые монеты пятирублевого достоинства. Десятирублевые монеты попадались сотрудникам ЦБ лишь 20 раз.
Самой популярной для фальшивомонетчиков остается пятитысячная купюра, подделок которой за 2016 год было выявлено 36 184 штуки. Тысячные купюры встречались реже, 22 321 раз. Антирекорд принадлежит поддельным банкнотам достоинством 10 рублей, которых за прошедший год было обнаружено всего 15 штук.
Наряду с этим, поддельных купюр иностранных государств в 2016 году сотрудниками ЦБ было обнаружено 4546 штук.
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