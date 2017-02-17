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Две новые улицы Калининграда назвали в память воссоединения Крыма с Россией

Общество
Депутаты проголосовали за улицы Кипарисовая и Ливадийская
Калининградцы на митинге в поддержку Крыма
Иллюстрация: Gov39.ru
Калининградцы на митинге в поддержку Крыма

Калининград, 17 февраля 2017, 17:11 — REGNUM  Депутаты горсовета Калининграда сегодня, 17 февраля, проголосовали за названия новых улиц города. Речь идёт об улицах Кипарисовая и Ливадийская, расположенных в восточной части Калининграда.

В этом микрорайоне уже существует Крымская и Феодосийская улицы, а также Крымский проезд. По словам замглавы администрации Калининграда Артура Крупина, историки, краеведы и публицисты предложение поддержали развить крымской темы в этой части города, создав своеобразный «Крымский квартал».

В итоге минувшей осенью на сайте мэрии был проведён конкурс на лучшее название, связанное с достопримечательностями Крыма или его природными красотами.

Абсолютным победителем среди голосовавших стало название «Кипарисовая» (выбирали калининградцы между названиями улиц — «Никитская», «Кипарисовая», «Ливадийская», «Сивашская» и «Таманская»).

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что после воссоединения Крыма с Россией в калининградском представительстве МИД России прошёл круглый стол «Калининград — Крым: опыт социально-экономического развития».

Тогда эксперты констатировали, что Калининград и Крым имеют много общего, прогнозируя, прежде всего, роста объёма теневого сектора экономики, как это было в Калининградской области на старте экславности.

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Воссоединение Крыма с Россией
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