Новый прокурор Ленобласти наслышан о драках мигрантов во Всеволожске

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 17:01 — REGNUM Острые вопросы межэтнической напряженности, которые вылились в массовые драки мигрантов во Всеволожском районе Ленинградской области, сняты. Но проблемы пока остаются. Об этом сегодня, 17 февраля, заявил новый прокурор Ленобласти Борис Марков, выступая на межведомственном совещании в областном правительстве, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Отдельная проблема — преступность граждан иностранных государств, так называемых трудовых мигрантов. Всем известно, и уже мне в том числе, о массовых драках с участием мигрантов во Всеволожском районе. Своевременно были приняты меры и проведены соответствующие проверки, возбуждены уголовные дела <…> Важно предупредить такие события», — заявил Борис Марков.

Как сообщало ИА REGNUM, массовая драка с участием иностранных граждан произошла 27 июня 2016 года на строительной площадке в деревне Кудрово Всеволожского района. По словам очевидцев, в конфликте участвовали не менее 50 человек.

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Сегодня на территории Ленинградской области находится примерно 144 тысячи иностранных граждан, сообщила главный федеральный инспектор по Ленобласти Татьяна Лукаушкина. И хотя общее количество преступлений, по ее словам, сократилось на 8,4%, данная проблема все же остается острой.

Наибольшее число мигрантов, отметила она, пребывает на территории Всеволожского района Ленобласти. Прежде всего — в районе строящихся объектов на территории Мурино, Новое Девяткино и других активно застраиваемых населённых пунктов под Петербургом.

«В настоящее время среда мигрантов не изучена. Нет понимания, что происходит в этой среде, как обеспечиваются строительными компаниями жилищные, бытовые и социальные условия. Но мы знаем точно, что данная среда потенциально представляет серьезную угрозу для возможных террористических и экстремистских проявлений», — заявила Лукаушкина.

В связи с этим она также обратила внимание на недостаточную укомплектованность кадрами органов полиции. Общая штатная численность полиции после реформы сократилась почти на 30%.

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Отметим, на межведомственном совещании присутствуют также губернатор региона Александр Дрозденко, начальник Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергей Умнов, начальники различных ведомств.

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