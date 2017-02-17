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Сергей Шойгу удовлетворен результатами внезапной проверки ВКС России

Общество
Все учебные цели, атаковавшие страну, были успешно уничтожены
ВКС РФ
Иллюстрация: Mil.ru
ВКС РФ

Москва, 17 февраля 2017, 16:38 — REGNUM  Министр обороны России Сергей Шойгу выразил удовлетворение результатами проведённой внезапной проверки ВКС России, сообщает пресс-служба Минобороны.

По словам Сергея Шойгу, все учебные цели, имитировавшие атаку на нашу страну, были успешно уничтожены.

«Проверка подтвердила способность ВКС эффективно выполнять задачи по предназначению и обеспечивать оборону страны от современных и перспективных средств воздушно-космического нападения», — отметил Сергей Шойгу.

Напомним, подразделения противовоздушной обороны, входящие в ВКС России, были приведены в боевую готовность в рамках внезапной проверки, устроенной 7 февраля по указу президента Росийской Федерации.

Читайте ранее в этом сюжете: В ВКС РФ проводится внезапная проверка — Шойгу

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