В Татарии умер раненный в глаз школьник

Подросток скончался после двух операций

Нижнекамск, Татария, , 15:57 — REGNUM Ученик девятого класса, раненный из пневматического пистолета в городе Нижнекамске (Татария), скончался в больнице, сообщили в региональном Минздраве.

Подросток скончался 17 февраля в Детской республиканской клинической больнице. Врачи пытались спасти его жизнь с того момента, как он поступил в больницу — неделю тому назад.

За это время школьник перенёс две операции. Второе вмешательство было наиболее сложным. Потребовалась консультация ведущего офтальмолога из Москвы через видеосвязь.

После операции у пациента возникло осложнение: начал развиваться синдром, связанный с повреждением центральной нервной системы. В результате произошла остановка сердца, и подросток умер.

В ведомстве отметили, что причина смерти подростка будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, несчастный случай произошёл 11 февраля в школе № 1 Нижнекамска. Ученик девятого класса случайно выстрелил своему соседу по парте в глаз из пневматического пистолета.