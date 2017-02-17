В Татарии умер раненный в глаз школьник
Нижнекамск, Татария, 17 февраля 2017, 15:57 — REGNUM Ученик девятого класса, раненный из пневматического пистолета в городе Нижнекамске (Татария), скончался в больнице, сообщили в региональном Минздраве.
Подросток скончался 17 февраля в Детской республиканской клинической больнице. Врачи пытались спасти его жизнь с того момента, как он поступил в больницу — неделю тому назад.
За это время школьник перенёс две операции. Второе вмешательство было наиболее сложным. Потребовалась консультация ведущего офтальмолога из Москвы через видеосвязь.
После операции у пациента возникло осложнение: начал развиваться синдром, связанный с повреждением центральной нервной системы. В результате произошла остановка сердца, и подросток умер.
В ведомстве отметили, что причина смерти подростка будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы.
Напомним, несчастный случай произошёл 11 февраля в школе № 1 Нижнекамска. Ученик девятого класса случайно выстрелил своему соседу по парте в глаз из пневматического пистолета.