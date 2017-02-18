Николай Иванов, , 00:59 — REGNUM

Всем известно и всем понятно, кто хочет знать и понимать, что всемирная роскошь советского и особенно сталинского метрополитена в Москве — потому так роскошна, что стремилась построить под землёй дворец коммунизма: архитектура, интерьер, пространства, скоростной транспорт, эскалаторы — синтез науки, техники и искусств.

Начинаем разглядывать интерьеры этого дворца — станция за станцией. Бросается в глаза тоже известное, но может быть — не всем: коммунистический идеал стоит на плечах классической, олимпийской античности, Древней Греции больше, чем Древнего Рима. Молодые, здоровые, сильные, умные, — вот его человеческий состав. Но в метрополитене он не ходит военным строем, а добивается своих, хоть и принадлежащих всего советскому народу и всей советской стране, личных рекордов — только личным усилием, личным подвигом, самоотверженным индивидуализмом.

Во что это стало превращаться уже в 1950—1980-е годы, во что это часто превращается теперь — умолчим. Хорошо, что теперь в Московском метрополитене есть новые художественные образцы: городские, литературные, даже интимные и светлые.

Ясно одно: бетонные казармы западных метрополитенов — не наш путь. И не должен быть нашим.

Станция Кольцевой линии Московского метрополитена «Проспект Мира».

Открыта 30 января 1952 года. До 20 июня 1966 года называлась Ботанический сад по расположенному неподалеку Ботаническому саду МГУ. Ныне — называется по улице Проспект Мира.

Архитекторы: В.Г. Гельфрейх, М.А. Минкус.

Архитекторы вестибюлей: А.Е. Аркин.

Конструкция пилонная трехсводная глубокого заложения (40 м). Массивные кубические пилоны облицованы кремовым мрамором, сверху украшены фарфоровыми фризами с растительным орнаментом: венки, листья аканта, бутоны и знамена. Со стороны центрального зала в них вписаны круглые медальоны с изображением тружеников сельского хозяйства народов СССР. Со стороны путей вместо медальонов — бронзовые вентиляционные решетки с колосьями и советской символикой. Скульптор — Г.И. Мотовилов.

Потолок кессонный. По оси свода — ряд мощных бронзовых люстр, в боковых залах — люстры поменьше.

Пол облицован серыми и черными гранитными плитами в шахматном порядке, стены — красным мрамором с белыми прожилками. Украшавшее торцевую стену панно с изображением Сталина было демонтировано в 1958 году.

Вестибюль — высокий прямоугольный зал с плоским потолком, колонны покрыты зеленой майоликой с лепниной в виде растительных элементов. Стена напротив эскалатора была украшена профилем Сталина (демонтирован в 1956).

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