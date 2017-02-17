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В РФ две трети носителей ВИЧ не получают бесплатного лечения

Общество
Выполнение новой стратегии по борьбе с ВИЧ обойдется в 13 млрд рублей

Москва, 17 февраля 2017, 15:37 — REGNUM  В настоящее время только 35% ВИЧ-инфицированных жителей России получают необходимую бесплатную терапию. Об этом заявил вирусолог Новосибирского госуниверситета и член-корреспондент РАН Сергей Нетесов, передает 17 февраля ОТВ.

По словам специалиста, новая стратегия правительства России по борьбе с ВИЧ предполагает, что к 2020 году число ВИЧ-инфицированных, получающих лечение, должно достигнуть о меньшей мере 95%. Для этого уже в текущем году потребуется выделить на лечение пациентов около 13 млрд рублей, пояснил Нетесов.

Кроме того, диагностика ВИЧ потребует еще 3,2 млрд рублей, а для ее контроля необходим 1 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году правительство РФ выделяет почти 20 млрд рублей на противодействие распространению в стране ВИЧ-инфекции. Эти средства также пойдут на лечение и просветительскую работу, в частности, 14,76 млрд рублей предназначены для централизованной закупки антивирусных препаратов.

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ВИЧ-инфекция и СПИД
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