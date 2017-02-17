Очередной штраф стритрейсерши Багдасарян составил 11 тысяч рублей

Москва, , 15:11 — REGNUM Скандально известную московскую стритрейсершу Мару Багдасарян в очередной раз приговорили к штрафу — на этот раз на 11 тысяч рублей по делам об уклонении от исполнения административного наказания. Об этом сообщил пресс-секретарь Савёловского суда Москвы Константин Тимошенко, передает RT.

По словам Тимошенко, в суде было рассмотрено два административных дела. По одному назначен штраф в размере десяти тысяч рублей и по другому — в размере тысячи рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предыдущий штраф Багдасарян в размере 40 тысяч рублей был назначен судом 16 февраля.

Напомним, Багдасарян получила скандальную известность после участия в «гонках» на Gelandewagen в Москве с нарушением ПДД. Ей было назначено 24 дня административного ареста, 595 часов обязательных работ и несколько штрафов на сумму 183 тысяч рублей. В этом году женщина провела под арестом 15 суток за уклонение от исполнения обязательных работ.

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