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Туберкулез из-за врачебной ошибки: омские следователи проводят проверку

Общество
В районном поселке Оконешниково врач-рентгенолог не сумел выявить у мужчины туберкулез, в результате заразились еще несколько человек

Омск, 17 февраля 2017, 14:47 — REGNUM  В Омской области следователи проверяют информацию о врачебной ошибке, из-за которой несколько человек заразились туберкулезом. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Омской области.

Информация об инциденте появилась в региональных массмедиа. По предварительным данным, в районном поселке Оконешниково из-за ошибки врача-рентгенолога, проводившего обследование молодого человека и не выявившего у него туберкулез, все члены семьи больного, в том числе несовершеннолетние, заразились этим тяжелым заболеванием. Молодой человек и его мать из-за несвоевременного лечения получили инвалидность второй группы.

В ведомстве уточнили, что по результатам проверки будет дана правовая оценка действиям врача.

В областном Минздраве эту ситуацию корреспонденту ИА REGNUM обещали прокомментировать в ближайшее время.

По данным областного управления Роспотребнадзора, в 2015 году на территории Омской области было зарегистрировано 1 630 случаев впервые выявленного активного туберкулеза, показатель заболеваемости составил 86,07 на 100 тыс. населения, что в 1,6 раза выше среднероссийского показателя (53,2 на 100 тыс. населения). За 9 месяцев 2016 года в регионе был зарегистрирован 1 181 случай активного туберкулеза, в том числе 684 — в городе Омске, 497 — в сельских районах. Показатель заболеваемости составил 59,68 на 100 тыс. населения, что на 6% выше уровня 2015 года за аналогичный период.

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Туберкулез
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