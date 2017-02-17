Вице-мэра Воронежа оштрафовали за парковку под запрещающим знаком

Пока воронежцам обещают ввести плату за парковку на обочине, сами чиновники паркуются там, где удобно

Воронеж, , 14:46 — REGNUM Заместитель главы администрации Воронежа Алексей Антиликаторов оштрафован за нарушение правил парковки. Об этом сообщили представители движения «Дорожный контроль», факт штрафа корреспонденту ИА REGNUM подтвердили в пресс-службе мэрии. Также штраф получил водитель другого вице-мэра — Вадима Кстенина.

«Действительно, за нарушение правил парковки оштрафованы водитель заместителя главы города и заместитель главы города, лично находившийся за рулем. Штраф оплачен», — сообщил собеседник агентства.

Автомобили, как следует из видео, были припаркованы рядом со зданием администрации города, прямо под знаками, запрещающими стоянку. Водителю Вадима Кстенина сотрудник ДПС выписал штраф. Чтобы спасти свой автомобиль от эвакуатора, Алексей Антиликаторов вышел лично, ему тоже был выписан штраф.

Сам Алексей Антиликаторов пояснил журналистам, что нарушил правила парковки, так как опаздывал на совещание. А общественников призвал обратить внимание на другие проблемы: «Хорошо, что они выявляют такие нарушения, но хотелось бы призвать к решению более приоритетных задач, которые в настоящее время есть. Проблема в части уборки улично-дорожной сети в тех местах, где припаркованы неправильно автомобили. Вот мы хотели бы попросить наших общественников, если они не против, включиться в процесс выявления таких недобросовестных водителей» — заявил он «Вести-Воронеж».

Кстати, общественники заметили еще один автомобиль, припаркованный с нарушением, на котором, по их данным, ездит глава города. Вот только машина уехала еще до прибытия ДПС.

Последние полтора года власти активно обсуждают возможность введения в Воронеже платы за парковку в центре города — именно на таком способе решения проблемы дефицита парковочных мест решили остановиться чиновники. Сейчас власти готовят проект концессионного соглашения — организацией взимания платы за парковку должна заняться частная компания. Объем вложений должен составить около 100 млн рублей. Известная и ориентировочная стоимость парковки: оставить машину на час в центре обойдется в 40 рублей.