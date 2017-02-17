На Южном Урале ищут довольных медициной граждан

Те, кто не удовлетворены качеством медицинских услуг, находят время жаловаться, заявляют медики

Челябинск, , 14:38 — REGNUM В Челябинской области ищут граждан, удовлетворённых качеством медицинских услуг. К контролю за состоянием медицины подключили Общественный совет при минздраве Челябинской области, который уполномочен вычислять ключевые проблемы каждого учреждения системы здравоохранения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

«Для того, чтобы качество медицинской помощи улучшалось, необходима взаимная ответственность. Для полноты картины необходимо, чтобы люди не ленились заполнять анкеты. Часто получается, что недовольные пациенты готовы тратить время на то, чтобы жаловаться, а те, кто остался полученной услугой удовлетворен, считают, что сообщать об этом не обязательно», — считает главный кардиохирург минздрава Челябинской области, главный врач федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Олег Лукин.

Отметим, в 2016 году по данным территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) полисам ОМС в Челябинской области получили лечение в стационарах 825 тыс. человек. Зафиксировано 27 млн обращений в поликлиники области. При этом жалобы на качество предоставляемых медуслуг обоснованы в четверти случаев.

Нацеленность на улучшение системы оказания медицинской помощи обозначили в самом региональном минздраве, сославшись на концепцию развития здравоохранения Российской Федерации до 2020 года, в которой заложен приоритет в повышении доступности и качества медицинской помощи. «Контролю качества оказываемых населению медицинских услуг уделяется серьезное внимание. Государственный контроль выполняет Росздравнадзор, ведомственный контроль — минздрав Челябинской области, внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности осуществляют сами медорганизации, которые оказывают услуги населению. Также качество контролирует ФОМС и страховые организации», — сообщил первый заместитель министра здравоохранения Челябинской области Виталий Щетинин.

Чиновник отметил, что в существующую систему вошел и общественный совет, созданный при региональном минздраве. При этом оценка качества работы системы медицинских учреждений стала ключевым направлением его деятельности.

На первых порах оценка качества предоставления медуслуг будет формироваться из мнений пациентов, которым уже предложено заполнять анкеты в медучреждении на бумажном носителе либо на сайте медицинского учреждения. Данные анализируются, и затем общественный совет при минздраве Челябинской области определяет ключевые проблемы каждой больницы. По результатам анкетирования ежегодно формируется рейтинг медучреждений. Предполагается, что ознакомившись с рейтингом, человек будет иметь возможность выбирать более подходящую клинику.

«По итогам 2014 года пациентами было заполнено чуть больше четырех тысяч анкет, в 2015 году — около 15 тысяч, в 2016 году мы проанализировали уже более 60 тысяч анкет. Динамика показывает: все больше пациентов знают, что имеют право высказать свое мнение, и этим правом пользуются», — пояснил Виталий Щетинин.

Пресс-служба минздрава Челябинской области предоставила результаты оценки качества оказания медицинских услуг в стационарных условиях за 2016 год. 97,2% опрошенных поставили удовлетворительную оценку условиям пребывания в больницах, отношение персонала показалось удовлетворительным 99% опрошенных, а компетентностью врачей — 92,4%.

В поликлиниках показатели ниже. В 2016 году условия пребывания в поликлиниках удовлетворили 86% опрошенных. При этом, как отметили в минздраве, чтобы картина была более достоверной, необходимо большее участие в опросах граждан.