Петербуржцам будут приходить «письма счастья» за парковки на газонах

Санкт-Петербург, , 14:41 — REGNUM Парковка на газонах в Петербурге и целый ряд других нарушений будут фиксироваться и наказываться в автоматическом режиме, по аналогии с наказанием за нарушение скоростного режима на дорогах. Депутаты петербургского Законодательного собрания одобрили соответствующие поправки в городской закон об административных правонарушениях на заседании комитета Заксобрания по законодательству 17 февраля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Нарушения будут фиксироваться камерами видеонаблюдения, и этого будет достаточно для присуждения штрафа за парковку на газонах, недобросовестную уборку территории, переоборудование фасадов, самовольную установку заборов и ограждений и прочее.

Всего предлагается ввести в Петербурге систему привлечения к административной ответственности с использованием специальных технических средств по 28 составам правонарушений в сфере благоустройства. Как предполагается, это ускорит административное производство, повысит собираемость штрафов и станет эффективной мерой профилактики правонарушений.

Как отмечают авторы законопроекта, такой режим облегчит жизнь сотрудникам уполномоченных органов. Добавим, в 2017 году в казну города поступит почти 2,8 млрд рублей от штрафов ГИБДД, из них 1,5 млрд — благодаря фото‑ и видеофиксации.

Ранее петербургские депутаты позволили автовладельцам забирать машины со штрафстоянок до оплаты эвакуации, но ввели административную ответственность за нарушение срока оплаты, штраф может составить от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.

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