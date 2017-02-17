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В Курской области на один школьный компьютер приходится семь школьников

Общество
Областные власти отчитались о выполнении «майских» указов в сфере образования

Курск, 17 февраля 2017, 14:21 — REGNUM  В Курской области 64% школьников обучаются в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования — это учащиеся 1−6 классов всех школ, а также учащиеся 7−9 классов апробационных общеобразовательных организаций региона. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, в 2016 году в сфере образования продолжилась работа по выполнению основных задач, поставленных в «майских» указах президента РФ.

Во всех школах есть современная компьютерная техника и доступ в интернет. Собственными сайтами, по данным администрации, обзавелись также все школы. Среднее количество учащихся на один компьютер в общеобразовательных учреждениях региона снижено с 12 (в 2010) до семи человек — в 2016 году.

В сельской местности 285 школьных автобусов возят около 8,5 тыс. человек к месту учебы и обратно. В 2016 году за счет средств областного и федерального бюджетов было закуплено 30 автобусов.

В 2016 году в области появились две новые школы: в Северном жилом районе Курска — на 792 места ‑ и в деревне Жерновец Золотухинского района — на 210 мест. Капитальный ремонт провели в Фатежской средней общеобразовательной школе №2 на 64 места, отремонтировали отдельно стоящее здание гимназии №4 в областном центре, блок начальных классов в Ленинской средней школе Октябрьского района. Все новые и обновленные учебные заведения оснащены современным оборудованием.

Также в регионе постепенно ликвидируют вторую смену. За счет оптимизации загруженности функционирующих школ в 2016 году создано 1144 дополнительных места в курских школах, что превысило планируемые показатели на 256 мест. Эта работа продолжается и в 2017 году: ведется строительство новой школы на 650 мест в поселке Медвенка, реконструкция Советской средней общеобразовательной школы №1 поселка Кшенский на 280 мест. Оба объекта должны быть сданы до конца 2017 года.

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