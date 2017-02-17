В Казахстане нашли один соцобъект, доступный для всех категорий инвалидов

В стране продолжается работа по повышению доступности объектов социальной и транспортной инфраструктуры для лиц с ограниченными возможностями

Астана, , 14:18 — REGNUM В Казахстане насчитали 36 тысяч 200 объектов, которые наиболее часто посещают инвалиды. На доступность для этой категории граждан за четыре года госорганы проверили 27,8 тысяч объектов социальной и транспортной инфраструктуры. 17,5 тысяч из них подлежали адаптации, но адаптировать успели лишь 11 тысяч 212 объектов. Такие цифры привела сегодня, 17 февраля, вице-министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова в ходе брифинга в министерстве.

Вице-министр сообщила, что полученные данные министерство разместило на специально разработанном ресурсе «Доступная среда» — это интерактивная карта доступности объектов, которую регулярно обновляют местные исполнительные органы. По словам Жакуповой, на 15 февраля карта содержит информацию о 24,8 тыс. объектов.

Это результаты работы за 4 года — с 2012 по 2016 год. Между тем, в 2015 году Казахстан ратифицировал Конвенцию о правах инвалидов, то есть взял на себя обязательства обеспечить соблюдение международных стандартов в отношении лиц с ограниченными возможностями. Это потребовало изменений национального законодательства, и в том же 2015 году путем принятия соответствующего закона были внесены поправки в 24 законодательных акта, в том числе в 3 кодекса.

Об этом напомнила вице-министр и пояснила, что «основная цель внесенных в законодательство поправок — создание условий беспрепятственного передвижения для инвалидов и других маломобильных групп населения».

Что изменилось: в стране ввели требования по оборудованию парковки для инвалидов на железнодорожных вокзалах и станциях, в портах и аэропортах; помимо парковки, все эти места должны быть оборудованы информационными сигнальными устройствами и средствами связи, доступными для инвалидов по слуху и зрению; также должны быть доступны дежурные инвалидные кресла-коляски для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и специализированные таксофоны для инвалидов-колясочников.

За нарушение этих мер предусмотрены штрафы. По словам Жакуповой, должностным лицам придется заплатить 50 МРП (113 450 тенге — 20 319 рублей), субъектам малого предпринимательства — 120 МРП (272 280 тенге — 48 767 рублей), субъектам среднего предпринимательства — 200 МРП (453 800 тенге — 81 279 рублей), субъектам крупного предпринимательства — 400 МРП (907 600 тенге — 162 558 рублей).

По результатам проверок в 2016 году 335 субъектам выдали предписания об устранении нарушений, а также наложили 157 штрафов на общую сумму 26,1 млн тенге (4,7 млн рублей). На первое полугодие 2017 года запланировано провести 122 выборочные проверки.

Показательным моментом выступления министра стало сообщение о том, что для всех категорий инвалидов полностью доступным в республике признан всего один объект — сельский Дом культуры, ныне закрытый.

«По регионам на сегодняшний день по всем категориям доступен один объект в Павлодарской области — дом культуры сельского округа, это одноэтажное здание. В настоящее время он закрыт на модернизацию. И мне, как и вам, очень бы не хотелось, чтобы что-то в нем поменялось в этой части», — отметила Жакупова.

Напомним, в Казахстане на 1 ноября 2015 года насчитывалось 627 тысяч инвалидов.