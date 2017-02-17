В Китае растет количество компаний с фамилией Трампа

Пекин, , 13:59 — REGNUM 80 компаний с фамилией президента США Дональда Трампа в названии появились в Китае, где среди предпринимателей популярна регистрация фирм с именами известных мировых лидеров. Об этом сообщает RT со ссылкой на иностранные СМИ.

«В Китае за последние 14 месяцев было зарегистрировано 80 компаний, которые содержат в своем названии одну из 2-х типичных транслитераций фамилии президента США Дональда Трампа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что около 20 из этих фирм были зарегистрированы до победы Трампа на выборах США, остальные — после.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 января текущего года республиканец Дональд Трамп официально вступил в должность президента США. Инаугурация 45-го главы Белого дома прошла в Вашингтоне.