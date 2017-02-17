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Основатель Facebook Марк Цукерберг высказался в поддержку глобализации

Общество
При этом он признал, что многие люди остаются «за бортом» данного процесса
Марк Цукерберг
Brian Solis
Марк Цукерберг

Вашингтон, 17 февраля 2017, 13:55 — REGNUM  Основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг выступил в защиту глобализации и назвал причины того, что в последнее время она подвергается критике, сообщает BBC. Люди оказались за бортом глобализации, считает Цукерберг, что и привело к разочарованию в ней.

«Когда я основал Facebook, задача связать мир воедино не вызывала ни у кого сомнения», — подчеркнул Цукерберг.

«Эта задача была очевидна для всех. Люди были уверенны в том, что с каждым годом процессы глобализации нарастают. Теперь подобное видение вызывает сомнение», — добавил он.

Тем не менее основатель Facebook убежден, что сегодняшние процессы — это временное разочарование. «Я думаю, что в долгосрочной перспективе процессы глобализации принесут выгоду всем», — резюмировал Цукерберг.

Не смотря на наличие определенных взглядов по вопросам внешней и внутренней политики, Марк Цукерберг отказался комментировать слухи о его возможном выдвижении на пост президента США в 2020 году.

Кроме своих политических воззрений, Марк Цукерберг анонсировал некоторые изменения, касающиеся Facebook. В частности, разработана система, которая будет бороться с поддельными новостями, так же как в настоящий момент осуществляется борьба со спамом.

Он заявил, что поддельные новости, распространяемые по социальным сетям (в частности, в Facebook) приводят к поляризации точек зрения и наносят ущерб общему пониманию событий. Поэтому с ними будет вестись борьба. При этом, подчеркнул основатель Facebook, важно отделять дезинформацию от мнения.

«В свободном обществе каждый человек имеет право высказать свою точку зрения, даже если это противоречит взглядом других людей», — заявил Цукерберг, основатель крупнейшей в мире социальной сети Facebook с аудиторией в 1 млрд 700 млн пользователей.

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