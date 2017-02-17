Региональные СМИ могут появится в законодательстве России

Москва, , 13:48 — REGNUM Законопроект, направленный на поддержку региональных СМИ, внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» Наталья Костенко и Ольга Тимофеева, передает корреспондент ИА REGNUM 18 февраля.

Предусматривается ввести в законодательство о СМИ понятие «региональное средство массовой информации» для его дальнейшего применения при реализации государственной политики в области средств массовой информации, в том числе оказания государственной поддержки социально значимым проектам региональных СМИ

В этой связи законопроектом предлагается под региональным СМИ понимать зарегистрированное средство массовой информации, продукция которого направлена на потребителей в одном или двух, или трех субъектах РФ. При этом критерии соответствия средств массовой информации указанным в законопроекте требованиям должны быть сформулированы в приказе Минкомсвязи в зависимости от вида средства массовой информации.