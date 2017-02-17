Актрису Сьюзен Сарандон привлекают и мужчины, и женщины

Вашингтон, , 13:37 — REGNUM Американская актриса Сьюзен Сарандон, отметившая 70-летие в октябре прошлого года, призналась в том, что готова к новым романтическим встречам. При этом ей интересны не только мужчины, но и женщины — такое признание актриса сделала в интервью для PrideSourse.

«Я убежденная сторонница моногамии, так что у меня нет большого опыта свиданий. Меня особенно и не звали! Не знаю, в чем дело!» — поделилась актриса и добавила, что открыта для новых отношений. «Моя сексуальная ориентация позволяет встречаться с мужчинами и женщинами», — рассказала она.

Сарандон также отметила, что в 60-е годы люди были более открыты в вопросах отношений.

Первым супругом актрисы, с которым она прожила 12 лет, был ее коллега Крис Сарандон. В конце 80-х она вышла замуж за Тима Роббинсона, который снимался вместе с ней в картине «Дархэмский бык». В 1996 году Сарандон получила премию «Оскар» за роль католической монахини в криминальной драме Роббинса «Мертвец идет». В 2009 году она рассталась мужем после 23 лет, проведенных вместе. У актрисы есть два сына и дочь, а также двое внуков.