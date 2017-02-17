УФАС по Петербургу признало нарушения в организации автоперевозок депутатов

Санкт-Петербург, , 13:36 — REGNUM Петербургский парламент нарушил положения федерального закона о контрактной системе, когда заключил договор с единственным поставщиком — ГБАУ «Смольнинское» — на транспортное обслуживание Мариинского дворца. К такому выводу пришло управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу, передает корреспондент ИА REGNUM.

Антимонопольщики приняли решение не выдавать предписания в связи с тем, что контракт уже заключен, но передать материалы дела должностному лицу УФАС, чтобы рассмотреть возможность привлечения нарушителей к административной ответственности. Речь может идти о штрафах в 50 тыс. рублей для того чиновника, который выбрал способ заключения контракта с единственным поставщиком, и в 15 тыс. рублей — для того, кто разместил эту информацию.

Заместитель главы Санкт-Петербургского управления ФАС Алексей Журавлев пояснил, что сам контракт может быть расторгнут только по решению суда, либо если заказчик самостоятельно примет подобное решение. «В настоящее время еще есть дело по антимонопольному законодательству, и выдано предупреждение Законодательному собранию о том, что до 31 марта устранить нарушение в части заключения контракта. То есть до 31 марта у них есть срок пока самим его расторгнуть», — пояснил Журавлев.

Упомянутое предупреждение об устранении признаков нарушения федерального закона «О защите конкуренции» подписано главой УФАС Вадимом Владимировым и было направлено еще 10 февраля. Если Заксобрание не предпримет никаких мер до 31 марта, то УФАС вправе инициировать судебный иск, что, скорее всего, будет сделано в виду общественного резонанса.

Контракт стоимостью почти 500 млн рублей с ГБАУ «Смольнинское», которое обслуживает также и городское правительство, был заключен на три года в конце 2016-го, он подразумевает предоставление около 60 автомобилей, включая дежурные — не только для депутатов, 10 из которых отказались от служебного авто, но и для руководителей аппарата ЗакСа, начальников отделов.

«Но мы не рассматриваем полномочия предприятия «Смольнинское», не рассматриваем, имеет ли тот или иной человек право на автомобиль. Мы рассматриваем выбор способа закупки. При общих обстоятельствах с единственным поставщиком данный контракт не может быть заключен», — подчеркнул Журавлев.

Напомним, жалобу на нарушение закона о контрактной системе в УФАС подал петербургский антикоррупционный центр Transparency International. Руководитель отделения Дмитрий Сухарев засомневался в правомерности заключения контракта с единственным поставщиком без проведения торгов.

Представители парламента, присутствовавшие на заседании УФАС, отметили, что никто из «заинтересованных лиц» — например, транспортных компаний — не жаловался в суд ни на региональный закон о ГУПах. Ведь именно этот закон позволяет заключать подобные контракты в Петербурге, хотя еще несколько лет назад УФАС отмечало, что он нарушает как федеральное законодательство. «УФАС выносило решение о том, что эта норма противоречит антимонопольному законодательству, но признать закон субъекта неправомерным ФАС не может, это может сделать только суд. Не было никакого заседания, которое бы признавало норму незаконной», — заявили представители Законодательного собрания.

Читайте ранее в этом сюжете: УФАС проверит контракт Заксобрания Петербурга с автопредприятием Смольного