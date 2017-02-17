В Узбекистане продолжают отмечать годовщину вывода войск из Афганистана

Круглый стол с участием ветеранов боевых действий в Афганистане организовали в Российском центре науки и культуры в Ташкенте

Ташкент, , 13:34 — REGNUM Цикл мероприятий, посвященных 28-й годовщине вывода из Афганистана Ограниченного контингента советских войск, проходит в Узбекистане, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, круглый стол с участием ветеранов боевых действий в Афганистане был организован в Российском центре науки и культуры в Ташкенте.

Ветераны поделились воспоминаниями с присутствовавшими на встрече студентами вузов, профессиональных колледжей и лицеев. В частности, молодежи рассказали о реальных событиях, происходивших в Афганистане, об особенностях различных родов войск и выполняемых ими боевых задач, продемонстрировали фотоматериалы из личных архивов.

Встреча завершилась просмотром документального фильма «Боль и надежда Афганистана» и совместным исполнением песен под гитару.

18 февраля в Ташкенте в одном из столичных залов состоится тематический концерт с участием звезд узбекской эстрады, известных артистов и солистов Государственного академического большого театра им. Навои.

Напомним, накануне в городе Чирчике Ташкентской области после реставрации был открыт памятник советским воинам, погибшим во время исполнения интернационального долга в локальных конфликтах. Коллегиальным решением государственных и общественных организаций отныне памятник будет посвящен не только воинам-интернационалистам, но и тем, кто за годы независимости отдал свою жизнь за родину.

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